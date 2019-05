French News: Le loyer de base ne doit pas échouer à cause de l’absence de plan

Source: La gauche “La salade numérique, l’Union et le SPD, qui financent à présent le soi-disant loyer, sont absolument indignes”, a critiqué Matthias W. Birkwald, porte-parole du groupe DIE LINKE sur la politique des retraites. Birkwald poursuit: “Le ministre des Finances n’a été motivé que par son adhésion au Black Zero et à une taxe vaudou. Il estime à tort que nous sommes proches de la faillite de l’État. Le ministre des affaires sociales veut réunir quelques centaines de millions d’assurance chômage et maladie, qu’il ne touchera jamais. L’Union insiste immédiatement sur des subventions fiscales qu’elle a toujours rejetées dans le cas de la soi-disant pension de maternité et bloque l’ensemble du projet de pension de base en imposant de manière injustifiée un critère de ressources pour le niveau de subsistance. Apparemment, la grande coalition a complètement perdu la perspective. Avec ce chaos, aucune des parties ne peut se distinguer, mais les deux ne peuvent que perdre car ils refusent de lutter contre la pauvreté et les bas salaires des personnes âgées. DIE LINKE demande que la pension soit dépourvue de points de revenu minimum et financée entièrement par des impôts. Si la coalition noir-rouge souhaite réduire durablement et durablement le coût de la «pension de base», elle doit effectivement assécher le secteur des bas salaires et relever rapidement le salaire minimum légal à 12 €. J’exhorte les experts en calcul et mathématiques du ministère des Finances et du ministère du Travail à présenter une estimation chiffrée. Il faut enfin mettre un terme au conflit indigne qui se déroule sur le dos des gens. “

