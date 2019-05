French News: Moins de microplastique par le sport

Source: DOSBLe DOSB et la Fédération allemande de football (DFB) travaillent actuellement de manière intensive sur les effets possibles des sites de gazon en plastique sur l’environnement.

DOSB et DFB assument la responsabilité sociale de la conservation et de l’utilisation durable des ressources naturelles. Ils travaillent donc ensemble pour que les installations sportives soient exploitées dans le respect de l’environnement, et les deux organisations sportives sont conscientes que le sport peut contribuer à réduire la pollution de l’environnement par le biais de (micro) plastiques. Par conséquent, DOSB et DFB travaillent actuellement de manière intensive sur les effets possibles des sites de gazon en plastique sur l’environnement. Le DOSB a mis en place un groupe de travail composé de membres d’associations sportives et du monde scientifique constitué lundi dernier, et convenu que le plus rapidement possible un inventaire et une communication ultérieure sur des mesures simplement applicables aux clubs et aux communautés sportives sont nécessaires à la poursuite de l’activité sportive. La décharge de plastique dans l’environnement peut être considérablement réduite. En plus de la nécessité de telles recommandations, le groupe de travail a noté qu’il était urgent de renforcer l’expertise scientifique sur l’adéquation pratique des charges organiques de remplacement et des sports de cross sur les surfaces en gazon synthétique, qui fonctionnent également sans charges, en mars 2019. présenté à la Commission européenne que l’utilisation de produits délibérément ajoutés aux microplastiques devrait être considérablement réduite. En particulier, l’ECHA propose d’interdire la mise sur le marché de granulés de plastique destinés à être utilisés dans des systèmes à gazon synthétique à l’avenir. Avant l’entrée en vigueur de cette interdiction, le sport d’intérêt public nécessite une période de transition d’au moins six ans, comme le prévoit l’ECHA pour les autres produits concernés. La période de transition est nécessaire pour couvrir les investissements importants nécessaires à la rénovation des plus de 6 000 terrains de jeux en plastique municipaux et sportifs de divers âges. en Allemagne et en même temps pouvoir entretenir des activités sportives sur les installations sportives concernées. Une quantification précise des installations sportives concernées en Allemagne par une éventuelle interdiction n’est actuellement pas possible, car une base de données fiable fait défaut. Selon l’AG, il est donc impératif de renouveler les statistiques des installations sportives à l’échelle nationale dans les pays, telles qu’elles ont été collectées pour la dernière fois en 2002. Les clubs sportifs dépendent de leurs installations sportives pour pouvoir poursuivre leurs diverses tâches sociopolitiques et sociales. DOSB et DFB participent donc activement au processus de consultation publique en cours dans l’UE, dans l’intérêt de leurs membres et de l’environnement. (Source: DOSB)

MIL OSI