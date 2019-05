French News: Ne financez pas la pension de base en saisissant des fonds sociaux

Source: CDU-CSU

10/05/2019

Le SPD envisage de financer le fardeau des retraites de base des cotisants

Selon les médias, les ministres fédéraux Hubertus Heil et Olaf Scholz souhaitent financer la retraite de base prévue principalement au détriment de l’assurance maladie et de l’assurance chômage. Peter Weiß, porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU sur le marché du travail et la politique sociale, explique:

“Après que la situation financière de l’assurance sociale légale à la fin du rouge-vert ait été dramatique, elle pourrait être à nouveau stabilisée par la politique réussie des gouvernements fédéraux dirigés par Angela Merkel.

Les ministres fédéral Heil et Scholz ont annoncé leur intention de financer la pension de base au moyen d’une assurance maladie et chômage nouvellement stabilisée, ce qui entraînera rapidement une consommation excessive des réserves et empêchera toute provision pour l’avenir. En fin de compte, les cotisations augmenteront à nouveau, ce qui imposera un lourd fardeau aux travailleurs à revenu faible et moyen.

Compte tenu de l’évolution démographique attendue, un tel concept ne peut constituer une base solide pour une pension de base. “

