French News: Obligations: les investisseurs misent sur la sécurité

Source: Boerse Frankfurt10. Mai 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Cette semaine, les investisseurs se concentrent sur les importations chinoises et la réaction possible de la Chine, en particulier avec les augmentations de droits de douane de 200 milliards de dollars américains. A partir d’aujourd’hui, les mesures occultent les négociations entre les parties. Les médias sont sans surprise pessimistes face aux pourparlers en cours entre le vice-Premier ministre chinois Liu He, le secrétaire américain au Trésor américain Steven Mnuchin et le représentant américain du Commerce américain Robert Lighthizer à Washington. L’aversion au risque nourrit l’avenir de l’Euro Bund “La semaine a été marquée par l’angoisse”, a déclaré Arthur Brunner de la banque ICF, décrivant le trading d’obligations. Cela a avant tout profité aux obligations d’État bénéficiant d’une bonne cote de crédit. L’Euro Bund Future, qui est à la pointe de la tendance, est passé lundi de 165,22 à plus de 166%, ramenant les rendements des obligations allemandes à dix ans en territoire négatif. “Actuellement, le rendement est de moins 0,03%.” Augmentation de la demande pour l’obligation Sl Bidco Dans le négoce d’obligations d’entreprise, Brunner a enregistré une forte augmentation de la demande pour une obligation sl Bidco en cours jusqu’en février 2023 (WKN A19VJT). Les acheteurs de l’obligation annuelle de 5,5% d’un volume total de 150 millions d’euros réagissent à une éventuelle prise de contrôle de SL Bidco par Orange, selon l’opérateur. L’engagement des Néerlandais est passé depuis mercredi de 95,75% à 103,75%.

Plans Thyssen non satisfaits La plupart des ventes sont rapportées par Gregor Daniel sous forme d’une obligation ThyssenKrupp (WKN A2TEDB) avec un coupon de 2,875%. “Hier, beaucoup sont sortis”, explique le négociant Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank à propos de la situation mitigée. En partie, les investisseurs ont utilisé des prix plus bas pour commencer.

Daniel Rainer Petz de la banque Oddo Seydler observe un parcours similaire. Les fortes fluctuations des prix, par exemple, ont incité les acheteurs et les vendeurs à acheter des obligations Thyssen (WKN A14J58) avec un taux d’intérêt annuel de 2,5% jusqu’en 2025. De même, une obligation du géant de l’acier (WKN A2TEDB) avec un coupon de 2,875% entrerait en vigueur des deux côtés. La fin de la fusion européenne de l’acier avec le groupe indien Tata compromet également les plans de réorganisation antérieurs de la société basée à Essen. Au lieu de le diviser en une société matérielle et industrielle, le comité exécutif de Thyssen souhaite désormais rendre publique une introduction en bourse pour le secteur des ascenseurs. Obligation HSV (WKN A2TR0Y) avec un coupon de 6%. Actuellement, la valeur est juste en dessous de 102%. Dans le même temps, une obligation d’actif de la DIC (WKN A2NBZG), arrivée à échéance en octobre 2023, se retrouverait dans les comptes de dépôt avec un coupon de 3,5%.

Brunner

 Paragon perd confiance En une épidémie, Brunner parle d’une obligation annuelle de Paragon portant intérêt à hauteur de 4,5% (WKN A2GSB8) due en juillet 2022. États financiers non équilibrés de la société mère Voltabox AG, mentionnés par le cabinet d’audit qui a initialement envoyé les actions des deux sociétés au sous-sol et déclenché les ventes d’obligations. En conséquence, les pertes réelles sont plusieurs fois supérieures au déficit de 238 000 euros. Initialement, l’obligation est tombée de 100,25 à 81,30% dans l’intervalle, mais a pu récupérer une partie des pertes de suite. Actuellement, la valeur est de 94,60%. “Les actions n’aiment pas l’incertitude”, ont déclaré Brunner.Douglas et K + S changent les mentalités, tant du côté des achats que de celui de la vente, ICF Bank enregistre une obligation Douglas (WKN A161MW) jusqu’en 2022. L’obligation, qui porte un coupon de 6,25%, a subi une perte de 97,50% à près de 95% depuis lundi. Dans la période précédant les chiffres trimestriels publiés aujourd’hui, Brunner a tendance à recevoir des entrées sous forme d’obligations K + S (WKN A1PGZ8) d’une valeur de 500 millions d’euros venant à échéance en juin 2022 et assorties d’un coupon de 3,0%. Les investisseurs devraient souscrire une nouvelle obligation Terragon de cinq ans (WKN A2GSWY) par l’intermédiaire de la bourse de Francfort d’ici le 14 mai. Le développeur de maisons de retraite et d’établissements de soins pour personnes âgées et sans obstacles basé à Munich prévoit de lever pour la première fois jusqu’à 20 millions d’euros sur le marché des capitaux, offrant ainsi aux investisseurs un coupon de 6,5%. Terragon a l’intention d’utiliser, entre autres, les fonds collectés pour financer de nouveaux projets. La valeur sera ajoutée à la transaction le 24 mai par: Iris Merker10. Mai 2019, © Deutsche Börse AG

