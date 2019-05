French News: Procédure disciplinaire contre l’ancien patineur de vitesse Lehmann-Dolle

Source: DOSBLe DOSB se félicite de l’ouverture d’une procédure contre l’ancien patineur de vitesse et entraîneur actuel, Robert Lehmann-Dolle.

“Il est utile et important que les allégations rendues publiques aient maintenant été examinées de manière concrète et que la procédure puisse imposer les sanctions nécessaires. Nous remercions encore le dénonciateur qui a dénoncé ce scandale et les autorités chargées des enquêtes. Grâce à leur travail précieux, les connaissances nécessaires sont désormais disponibles, grâce auxquelles une procédure de droit sportif peut être engagée. Nous nous attendons à ce que les résultats présentent un grand intérêt car ils peuvent revêtir une plus grande importance pour l’ensemble de la lutte contre le dopage. Nous estimons absolument nécessaire de dispenser le formateur de ses tâches antérieures, déjà publié. “Au cours du scandale du dopage autour du médecin du sport à Erfurt, Mark S., l’identité d’un sportif allemand présumé impliqué a été officiellement confirmée pour la première fois. Comme l’Agence nationale antidopage Allemagne (NADA) l’a annoncé vendredi, une action disciplinaire en droit du sport a été engagée devant le tribunal allemand d’arbitrage sportif (DIS) contre l’ancien patineur de vitesse Robert Lehmann-Dolle en raison d’une possible violation des règles antidopage. Âgé de 35 ans dans une “loi sur le sport non interdite avant 2015”, la NADA a été saisie en raison de la dénonciation d’un dénonciateur et en coopération étroite avec le ministère public, Munich I. L’enquête qui a suivi sur NADA ces dernières semaines a permis de dissiper les soupçons. La décision sur une violation des règles antidopage est prise par un tribunal arbitral (Source: DOSB / SID)

MIL OSI