French News: Table ronde avec le Premier ministre Mateusz Morawiecki

Source: Président de la Pologne en polonais

La discussion d’aujourd’hui a un caractère fonctionnel et ses thèmes principaux incluent enseignant, élève, parent dans le système éducatif, qualité de l’éducation et école moderne. Le Premier ministre a fait remarquer que “les délibérations nécessitaient une série de réunions plus longues” et s’est déclaré prêt à les poursuivre. Des enseignants, des élèves, des parents, des représentants des gouvernements locaux, des représentants d’organisations non gouvernementales, des universités et des institutions liées à l’éducation, des parlementaires ainsi que des experts du ministère de l’Éducation nationale, du Ministère de la Science et des Bourses participent aux discussions. Wyższa et le ministère de l’Entrepreneuriat et de la Technologie. Le chef du gouvernement a remercié le travail accompli jusqu’à présent, résultant en des idées très intéressantes, et a invité à nouveau tous ceux qui n’ont pas participé au débat commun sur l’éducation à participer.

MILES DE L’AXE