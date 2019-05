French News: Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères sur le test de missiles balistiques en Corée du Nord

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangères Nous condamnons l’essai de missiles balistiques de la Corée du Nord ce jeudi, juste après les tirs de roquettes du 4 mai 2019. Chaque essai de missiles balistiques effectué par la Corée du Nord – et selon les connaissances actuelles – constitue une grave violation de ses obligations Chaque essai renforce la volonté de Doğnang de prendre des mesures concrètes pour abandonner son programme de missiles balistiques et d’armes nucléaires. Nous exhortons une nouvelle fois la Corée du Nord à s’abstenir de toute provocation, à mettre pleinement en œuvre les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies et à donner une chance aux processus diplomatiques. Nous attendons de la Corée du Nord qu’elle prenne des mesures concrètes et substantielles en vue d’une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible.

