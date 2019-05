French News: Ventes dans le secteur de la construction en février 2019: + 10,9% en février 2018

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 177 du 10 mai 2019

WIESBADEN – En février 2019, le chiffre d’affaires du secteur de la construction était supérieur de 10,9% à celui de février 2018. Selon les résultats préliminaires de l’Office fédéral de la statistique (Destatis), 3,2% de personnes supplémentaires étaient employées dans le secteur de la construction par rapport au même mois de l’année précédente ,

Tous les secteurs de l’industrie de la construction ont affiché une croissance de leurs ventes d’une année sur l’autre. Ces augmentations peuvent être attribuées à la situation des commandes qui reste très stable dans le secteur de la construction, ce qui est devenu évident au fil des mois. Décembre 2018 à février 2019 déplacé à des niveaux record. En génie civil, les ventes ont augmenté de 16,8% en février 2019 et la construction de 7,0% par rapport à février 2018. Parmi les secteurs les plus rentables de l’industrie de la construction, les revenus dans la construction de canalisations, la construction de puits et le traitement des eaux usées ont augmenté de 23,4%. ainsi que la construction de routes et de lignes de chemin de fer avec + 22,0%. La plus faible augmentation du chiffre d’affaires a été enregistrée dans le secteur “Autres travaux de génie civil” (par exemple, génie hydraulique) avec + 7,2% par rapport à février 2018.

Ventes et employés dans l’industrie de la construction en février 2019Changements par rapport à la même période de l’année dernière en%

industrie 1

Février 2019 à février 2018

Janvier à février 2019, comparé à janvier à février 2018

chiffre d’affaires

employé

chiffre d’affaires

employé

1 Classification des activités économiques, édition 2008

Construction globale

10,9

3.2

8.1

3.0

Construction de bâtiments (construction de bâtiments)

7.0

2.0

4.1

1.8

travaux publics

16.8

4.4

13.7

4.2

dans lesquels:

Construction de routes et de voies ferrées

22,0

5.3

18.2

5.1

y compris:

Construction de routes

21.5

5.5

18.3

5.4

Ingénierie des fondations et construction de stations d’épuration

19,7

5.2

15.2

5.0

y compris:

Ingénierie des pipelines, construction de puits et de stations d’épuration

23,4

4.6

21.6

4.5

Autre génie civil

7.2

1.4

6.1

1.2

Travaux de démolition et travaux de construction préparatoires

10.5

3.1

9.0

3.3

Autres travaux de construction spécialisés

13.2

3.6

10.0

3.2

dans lesquels:

Toiture et menuiserie

9.9

2.6

6.9

2.0

dans lesquels:

Toiture et Bauspenglerei

8.7

0,8

4.2

0,8

Menuiserie et génie du bois

12,0

5.3

11.0

3.8

Autres activités de construction spécialisées a.n.g.

15.8

4.8

12.6

4.5

Des données de base et des séries chronologiques longues sur l’industrie de la construction sont disponibles dans le tableau. Employés, chiffre d’affaires dans la construction (44151-0001) dans la base de données GENESIS-Online ainsi que sous la rubrique indicateurs économiques être récupéré.

