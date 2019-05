Latviju oficiālā vizītē apmeklēs Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili

No 2019. gada 14. līdz 16. maijam Latviju oficiālā vizītē apmeklēs Viņas Ekselence Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili (H.E. Ms Salome Zourabichvili). Gruzijas prezidentes vizīte ir apliecinājums Latvijas un Gruzijas ciešajām draudzības saitēm un aktīvajai sadarbībai ekonomikas, tirdzniecības, izglītības, kultūras, tūrisma un citās jomās. Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzsver: “Latvija vienmēr ir bijusi un būs Gruzijas atbalstītājs un draugs tās ceļā uz Eiropas Savienību un NATO. Apliecinām arī Latvijas nemainīgo atbalstu Gruzijas suverenitātei un teritoriālai nedalāmībai.” 15. maijā Rīgas pilī plānota Gruzijas prezidentes Salomes Zurabišvili tikšanās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, abu valstu delegāciju sarunas un prezidentu paziņojums presei, kā arī svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa. Vizītes turpinājumā Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Pēcpusdienā plānots Okupācijas muzeja apmeklējums. Dienas noslēgumā notiks Valsts prezidenta rīkotās oficiālās vakariņas par godu Gruzijas prezidentei. Aicinām medijus akreditēties vizītes atspoguļošanai! Lai akreditētos vizītes atspoguļošanai, lūdzam līdz 13. maija plkst. 15.00 aizpildīt Valsts prezidenta kancelejas sagatavoto pieteikuma formu par katru akreditējamo personu. Lūdzam ņemt vērā, ka pēc noteiktā termiņa saņemtie akreditācijas pieteikumi var netikt apstrādāti, kā arī Valsts prezidenta kanceleja vietas ierobežojumu dēļ saglabā tiesības atteikt akreditāciju.

Source: President of Latvia in Latvian