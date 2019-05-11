Екатеринбуржцы выиграли главный трофей VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд

Source: Russia Ministry of Sport

10 мая в Сочи (Краснодарский край) в рамках VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+» разыгран главный трофей соревнований – Кубок Крутова.

Победителем турнира стала команда «СКОН-Урал» из Екатеринбурга (Свердловская область). В финале екатеринбуржцы со счётом 2:1 одержали вверх над командой «Запад России» из Калининградской области. Третье место разделили команды «Торнадо» (Казань, Республика Татарстан) и «Монолит» (Нижний Новгород, Нижегородская область).

«СКОН-Урал» стала третьей командой из Свердловской области, выигравшей Ночную хоккейную лигу. Ранее это удалось командам «Неоплан» в 2014 году и «Авто» в 2016 году.

Отметим, что победитель дивизиона «Любитель 40+» получает грант Министерства спорта Российской Федерации на софинансирование строительства крытого катка в своём регионе. Сертификат представителям команды «СКОН-Урал» вручил Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках гала-матча Ночной хоккейной лиги, который состоялся в Сочи также 10 мая.

Ночная хоккейная лига образована 15 декабря 2011 года. Первый Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд состоялся в 2012 году в Москве. В нём выступили 92 хоккейные команды из 76 субъектов Российской Федерации. С 2013 года Фестиваль стал ежегодным.

В отборочном этапе Фестиваля сезона 2018/19 приняли участие 963 команды из 76 субъектов. Право выступить в финальных соревнованиях турнира получили 165 команд, что является новым рекордом состязаний.

Участники Ночной хоккейной лиги делятся на три дивизиона по возрасту и уровню хоккейной подготовки: «Любитель 40+», «Любитель 18+» (Лига Мечты) и «Любитель 18+» (Лига Надежды). Кроме того, шесть женских хоккейных команд разыграют призы в дивизионе «Амазонки». Турниры продлятся до 17 мая.

Организаторами соревнований традиционно выступают Министерство спорта Российской Федерации, Федерация хоккея России и Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» при поддержке администраций Краснодарского края и города Сочи.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет команду «СКОН-Урал» с завоеванием главного трофея VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд и желает новых успехов и спортивных достижений!

С использованием информации и фото Ночной хоккейной лиги / fest2019.org

Пресс-служба Минспорта России

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