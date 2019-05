French News: Bonne fête des mères!

Source: CDU-CSU

11/05/2019

Améliorations obtenues pour les femmes et les familles

Demain c’est la fête des mères demain. Yvonne Magwas, présidente du groupe de femmes du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag, explique:

“Bonne fête des mères! La Grande Coalition a déjà apporté de nombreuses améliorations aux femmes et aux familles au cours de son mandat d’un an, telles que l’augmentation de la pension de la mère d’un demi-point de pension pour les mères dont les enfants sont nés avant 1992, l’introduction du pont à temps partiel (temporaire), le renforcement du Familles avec le Baukindergeld, la loi de bonne Kita et la loi de renforcement de la famille, augmentation de l’allocation pour enfant et de l’allocation pour enfant au 1er juillet 2019.

Un “merci” sincère à toutes les mères qui s’engagent chaque jour pour leurs familles.

Nous, les mères, attendons avec impatience tous les pères, qui travaillent également pour leur famille et participent activement au travail familial. “

MIL OSI