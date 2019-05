French News: Des études montrent que les femmes à la maison et à la famille sont désavantagées

Des études montrent que les femmes sont désavantagées lorsqu’elles travaillent à la maison ou à la maison Diverses études montrent que les femmes effectuent beaucoup plus de travail non rémunéré à la maison et dans la famille que les hommes, même si les deux partenaires travaillent ensemble. Cela entraînera également des désavantages financiers pour les femmes. Demain, la fête des Mères offrira des fleurs et des bons «d’aide au foyer» pour les mères de nombreuses familles. Ce sont certes de beaux gestes – mais beaucoup de femmes sont toujours nettement désavantagées lorsqu’elles effectuent des travaux familiaux tout au long de l’année. Cela doit changer.

Les femmes travaillent beaucoup moins rémunérées – même si elles travaillent seules.Une étude récente de l’Organisation internationale du travail (OIT) conclut que les femmes effectuent chaque jour 4 heures et 26 minutes de travail non rémunéré au foyer et dans la famille, contre 1 heure pour les hommes. C’est la moyenne dans 41 pays étudiés, y compris tous les États membres de l’UE. L’Allemagne, avec 4 heures et 29 minutes de travaux ménagers et ménagers non rémunérés par femme par jour, dépasse même légèrement la moyenne de tous les pays étudiés. Ce travail non rémunéré est également inégalement réparti lorsque la femme et l’homme travaillent ensemble: si l’on combine le travail rémunéré et le travail non rémunéré, selon l’étude de l’OIT, les femmes ont 55 heures de travail, les hommes 49.Les désavantages financiers et désavantages professionnels des femmes – désavantages liés également à l’assurance vieillesse En 2017, une étude de la Fondation Hans Böckler (HBS) aboutissait à la même conclusion. Elle a montré que les femmes âgées de 18 à 64 ans consacraient 2,4 fois plus de temps aux soins non rémunérés et 1,6 fois plus de temps aux tâches ménagères que les hommes du même groupe d’âge. L’étude HBS a également montré que beaucoup de temps est consacré à la maison et à la famille – souvent seulement si les heures de travail au travail sont réduites en conséquence. Presque une femme sur deux en Allemagne travaille à temps partiel. Pour les mères, le travail à temps plein est l’exception, les pères étant la règle. Cela a également un impact sur le revenu, la carrière et la retraite des femmes: toutes les régions, elles sont en retard sur les hommes.Les femmes sont désavantagées financièrement par les congés parentauxUne récente étude de la Fondation Hans Böckler cette semaine montre également: S’ils partent en congé parental, ils devront compenser d’importantes pertes de salaire après leur retour au travail. En Allemagne, les femmes reprennent encore une grande partie du congé parental au cours de leurs premières années de vie.Pour promouvoir une division du travail en partenariat et réduire les préjugés à l’égard des mères qui travaillent, les auteurs de l’étude recommandent notamment de prolonger de plusieurs mois le congé parental et le droit au temps de travail familial où les deux partenaires réduisent leur temps de travail.

