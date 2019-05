French News: Hoffmann appelle à un débat courageux sur la répartition de la richesse

Entretien avec Reiner HoffmannHoffmann appelle à un débat courageux sur l’avenir de la répartition de la richesse “Je plaide avec force pour un débat courageux sur l’avenir des défis écologiques et de la répartition de la richesse”, a déclaré le président du DGB, Reiner Hoffmann, lors d’un entretien avec le Neue Osnabrücker Journal (NOZ). Le président de Juso, Kevin Kühnert, avait “définitivement touché le cul” avec le débat qu’il avait initié.

Le capitalisme “en morceaux”? “Même les patrons de grandes entreprises se sont déjà interrogés lors du Forum économique mondial de Davos: à quoi ressemble l’avenir du capitalisme? Et si nous réalisons que ce capitalisme a été disloqué dans certains domaines, la question de savoir comment renforcer la cohésion sociale dans un contexte de mutation rapide reste une question légitime “, a déclaré Hoffmann dans un entretien. “Nous ne devons pas diviser les conclusions de Kevin Kühnert”, mais dans le débat sur l’avenir de l’économie sociale de marché, nous devons mener offensivement “, demande Hoffmann. “L’évolution très différente des revenus en haut et en bas montre: Quelque chose s’effondre. Vous ne pouvez pas ignorer cela. Les gens ont un très bon sens de la justice sociale. Et que ce n’est plus socialement juste, nous l’avons tous les jours en tête “

