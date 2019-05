French News: Iekaterinbourg remporte le trophée principal du VIIIe festival de hockey russe avec les équipes amateurs

Source: Ministère des sports de Russie

Le 10 mai à Sotchi (territoire de Krasnodar), dans le cadre du VIIIe festival de hockey russe, parmi les équipes amateurs de la division Amateur 40+, le trophée principal de la compétition a été disputé – la Coupe Krutov.

Le vainqueur du tournoi était l’équipe “SKON-Ural” de Iekaterinbourg (région de Sverdlovsk). En finale, Iekaterinbourg avec un score de 2: 1 a vaincu l’équipe “Ouest de la Russie” de la région de Kaliningrad. La troisième place a été partagée par les équipes Tornado (Kazan, République du Tatarstan) et Monolith (Nijni Novgorod, région de Nijni Novgorod).

SKON-Ural est devenu la troisième équipe de la région de Sverdlovsk à remporter la Ligue de hockey de nuit. Auparavant, les équipes de Neoplan en 2014 et d’Auto en 2016 avaient réussi.

À noter que le lauréat de la division «Amateur 40+» reçoit une subvention du ministère des Sports de la Fédération de Russie pour cofinancer la construction d’une patinoire couverte dans sa région. Le certificat aux représentants de l’équipe SKON-Ural a été présenté par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, lors du match de gala de la Ligue de hockey de nuit, qui s’est également tenue à Sochi le 10 mai.

La Ligue de hockey de nuit a été créée le 15 décembre 2011. Le premier festival de hockey 100% russe parmi les équipes amateurs s’est tenu en 2012 à Moscou. Il comprenait 92 équipes de hockey sur glace de 76 entités constitutives de la Fédération de Russie. Depuis 2013, le festival est devenu annuel.

963 équipes de 76 sujets ont participé à la phase de sélection du Festival de la saison 2018/19. 165 équipes ont eu le droit de jouer dans les compétitions finales du tournoi, ce qui constitue un nouveau record des compétitions.

Les participants à la Ligue de hockey de nuit sont divisés en trois divisions selon leur âge et leur niveau d’entraînement: «Amateur 40+», «Amateur 18+» (Dream League) et «Amateur 18+» (League of Hope). En outre, six équipes de hockey féminin se disputeront des prix dans la division Amazon. Les tournois dureront jusqu’au 17 mai.

La compétition est traditionnellement organisée par le ministère des Sports de la Fédération de Russie, la Fédération de hockey de Russie et la Fondation pour le développement du hockey amateur de la Ligue de hockey de nuit, avec le soutien des administrations de la région de Krasnodar et de la ville de Sochi.

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite l’équipe SKON-Ural d’avoir remporté le trophée principal du 8e festival de hockey sur glace amateur russe et souhaite de nouveaux succès et de nouvelles réalisations dans le sport!

Utilisation des informations et des photos de la ligue de hockey de nuit / fest2019.org

Service de presse du ministère des Sports de Russie

