French News: La thérapie Alzheimer de Jülich passe le prochain test important

Source: Le candidat médicament PRI-002 du Forschungszentrum Julich a terminé avec succès la recherche clinique de phase I

Jülich / Vienne, le 10 mai 2019 – Le candidat-médicament PRI-002 pour le traitement de la maladie d’Alzheimer, mis au point au Forschungszentrum Jülich, a mené à bien la recherche clinique de phase I sur des volontaires en bonne santé. Administré quotidiennement pendant quatre semaines, le médicament s’est révélé sans danger pour l’homme. La prochaine étape est maintenant la preuve de l’efficacité chez le patient participant aux essais cliniques de phase II.

La formation et l’agrégation de la protéine bêta-amyloïde sont un processus complexe Copyright: Illuteam43 Dans le cerveau, le peptide Aβ est excisé par les enzymes d’une molécule protéique plus grosse. Au cours de la maladie d’Alzheimer, des monomères Aβ se combinent pour former des oligomères et des fibrilles.Copyright: TricklaboratoryContacts: Dr. Institut Dagmar Jürgens des systèmes complexes, biochimie structurale (ICS-6) Tél.: 02461 61-2751E-Mail: d.juergens@fz-juelich.deProf. Dieter WillboldDirecteur de l’Institut des systèmes complexes, biochimie structurale (ICS-6) Tél.: 02461 61-2100E-Mail: d.willbold@fz-juelich.dePress: Dr. Regine PankninCorporate CommunicationTel.: 02461 61-9054E-mail: r.panknin@fz-juelich.de

MIL OSI