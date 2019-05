French News: Le DGB souhaite remercier les juges honoraires

Source: DGB – Exécutif fédéral 11.05.201911. Mai – Journée européenne des juges honorairesLe DGB remercie des juges volontaires Le 11 mai est la Journée européenne des juges honoraires. L’occasion idéale pour remercier: nos juges honoraires des syndicats des tribunaux du travail et sociaux.

L’état social du droit dans une démocratie est caractérisé par le fait que le droit est négocié et décidé publiquement et que les citoyens sont impliqués dans les décisions. La DGB défendra ce fondement de la démocratie vivante contre les revendications de réduction des droits de participation des juges honoraires, lesquels rendent un soin particulier et apportent leur expertise et leur expérience de vie du point de vue des employés dans le processus de justice. , La participation des juges honoraires crée la transparence et l’acceptation de la jurisprudence et contribue ainsi à la paix sociale. La formule de jugement “au nom du peuple” a vraiment du sens. Les juges volontaires doivent gérer l’équilibre, le travail volontaire avec la profession Merci pour votre engagement honorifique et votre volonté créatrice!

