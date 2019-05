Source: Foreign Office Il y a 70 ans, le 11 mai 1949, Israël était accepté comme membre à part entière des Nations Unies. C’est une longue et longue vie humaine. A cette occasion, le gouvernement fédéral a tenu à nouveau à New York aujourd’hui: l’Allemagne est également aux Nations unies aux côtés d’Israël, dont la sécurité et le droit à l’existence n’existent nulle part et par quiconque à Frage.Dehnoch est toujours en Israël au sein d’organes de l’ONU Forme dénoncée, traitée unilatéralement et marginalisée. Cette situation est douloureuse et peu satisfaisante, précisément parce que l’ONU est au cœur de l’ordre multilatéral fondé sur des règles et au cœur de la sécurité et de la paix internationales.Nous continuerons d’appuyer les intérêts légitimes d’Israël en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. aider à renforcer sa présence aux Nations Unies et à défendre avec conviction et vigueur toute tentative d’isolement ou de délégitimation d’Israël.

