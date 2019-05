French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki: le sport façonne non seulement physiquement mais aussi la personnalité

Source: Président de la Pologne en polonais

Grâce à cette coopération, nous pouvons annoncer que la salle d’athlétisme du complexe Zawiszy Bydgoszcz sera construite dans un instant, conformément à notre promesse – a déclaré le Premier ministre au stade pour eux. Zdzisław Krzyszkowiak. Il a souligné que la nouvelle salle sera un excellent lieu d’exercice et contribuera à la découverte des futurs talents sportifs. Il a ajouté que les succès commençaient par la volonté et l’entraînement qui avaient été mis en place le plus tôt possible. Le Premier ministre soulignait que le sport façonnait non seulement les habiletés physiques, mais aussi la personnalité, tempère l’esprit. Il a ajouté que pour que le sport puisse influencer de manière positive la personnalité des gens, leur caractère doit avant tout être un lieu d’entraînement pour les jeunes. l’un des centres sportifs les plus importants et les plus fonctionnels de Pologne. A entre autres Stade Zdzisław Krzyszkowiak, stand de tir sportif, gymnastique et salle de tennis. C’est un bon endroit pour rappeler les grandes réussites de notre sport, et les prochaines réussites seront celles d’une infrastructure toujours nouvelle, tout comme cette salle d’athlétisme que nous créons ici – a déclaré à la fin le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

