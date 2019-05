French News: Mława: la cuisine polonaise est la plus saine, la plus savoureuse et doit atteindre les tables européennes

Source: Président de la Pologne en polonais

Lors de la présentation des produits régionaux, le Premier ministre a souligné la nécessité d’accroître la capacité de distribution des produits polonais et de raccourcir le parcours de leur livraison au consommateur. Il a ajouté que le gouvernement travaillait pour les producteurs, agriculteurs et employés polonais, entre autres grâce à des subventions européennes, afin que la Pologne atteigne le plus rapidement possible le niveau de développement des pays d’Europe occidentale. La nourriture polonaise est un véritable pouvoir gustatif. Nos parlementaires, les députés, s’efforcent de garantir des conditions égales à l’agriculture polonaise, a déclaré le chef du gouvernement Mateusz Morawiecki, ainsi que la nécessité d’investir dans la construction de routes dans des villes telles que Mława, à mettre en œuvre dans le cadre du Fonds pour les routes locales. Il s’agit d’améliorer la communication entre les petites villes et les grandes agglomérations Au cours de la visite, le chef du gouvernement a également déposé des fleurs sur le monument commémorant le maréchal Józef Piłsudski à Mława.

