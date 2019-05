French News: “Partenaire officiel du véhicule” BMW i présente la nouvelle voiture de sécurité de Formule E.

Source: BMW Group Monaco. Rideau levé pour la nouvelle voiture de sécurité du Championnat ABB FIA de Formule E: À la veille du E-Prix de Monaco (MON), le “Partenaire officiel des véhicules” BMW a présenté la nouvelle voiture de sécurité BMW i8 Roadster au “Yacht Club de Monaco”. Le véhicule a été spécialement modifié pour être utilisé sur la piste de course et est basé sur le design de son modèle jumeau, la voiture de sécurité BMW i8 Coupe. Pierre Casiraghi, vice-président du “Yacht Club de Monaco”, le fondateur et directeur de la Formule E, Alejandro Agag, et le Dr. Ing. Robert Irlinger, directeur de BMW i. La nouvelle BMW i8 Roadster Safety Car (consommation de carburant combinée: 2,0 l / 100 km, consommation totale: 14,5 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 46 g / km) * élargit le parc de véhicules de sécurité BMW i. Il s’agit de la première voiture de sécurité au monde pouvant être utilisée avec un cockpit ouvert. Les caractéristiques les plus frappantes de la silhouette spectaculaire sont l’aile arrière et le pare-brise raccourci.

“BMW i et la Formule E représentent l’innovation et s’harmonisent donc parfaitement. Ce projet est également un très bon exemple de l’esprit pionnier de BMW i et de la Formule E “, déclare Irlinger. “Lors de la mise en œuvre de la voiture de sécurité BMW i8 Roadster, les ingénieurs, les concepteurs et les collaborateurs de la communication de BMW i ont osé autrefois simplement oser de nouvelles voies et créer un véhicule absolument unique. L’équipe de développement de la voiture de sécurité peut être comparée à une start-up. Nos ingénieurs l’ont construit de manière créative en plus de leurs tâches habituelles, créant ainsi quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. Je suis très reconnaissant à la FIA et à la Formule E pour leur enthousiasme pour notre esprit d’innovation et pour avoir rendu possible l’utilisation de la BMW i8 Roadster en tant que voiture de sécurité officielle. “

Agag a déclaré: “Un grand merci à la famille BMW i et au ‘Yacht Club de Monaco’ pour cet événement exceptionnel qui marque la première de ce nouveau membre du Championnat ABB FIA Formula E. La voiture de sécurité BMW i8 Roadster a un design remarquable qui la distingue de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. Je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour sa présentation que Monaco. BMW i est partenaire de la Formule E. Depuis sa première saison, son soutien constant en tant que “partenaire officiel du véhicule” et désormais en tant qu’équipe de course prouve à quel point l’électromobilité est importante pour eux. “

Modifications techniques pour une utilisation sur piste. En termes de rigidité de la carrosserie, la BMW i8 Roadster offre la base idéale pour une voiture de sécurité. Bien qu’aucune conversion majeure n’ait été nécessaire, la version pour l’hippodrome comporte quelques modifications. Le changement le plus frappant de la voiture de sécurité BMW i8 Roadster est la vitre avant, qui a été raccourcie par rapport au modèle standard. Cela donne au véhicule visuellement encore plus de dynamique. Par rapport au véhicule de série, le centre de gravité de la voiture de sécurité est également inférieur de 15 millimètres. Le véhicule est équipé d’un frein en céramique M Carbon, d’un arceau de sécurité certifié FIA, d’un séparateur avant et d’un aileron arrière pour une pression de contact supplémentaire.

Il est également nécessaire pour une utilisation en tant que voiture de sécurité des modifications nécessaires. La barre lumineuse est montée au-dessus de l’aile arrière et est donc très clairement visible dans toutes les situations de course. En outre, la voiture de sécurité BMW i8 Roadster est dotée d’une antenne de communication et GPS, d’un système de communication complet dans le cockpit et d’une caméra de recul.

Le design suit l’exemple de son prédécesseur. Un autre aspect spectaculaire de la nouvelle voiture de sécurité est son design. Il poursuit le schéma des couleurs alternant les couleurs bleu et blanc inspirées par l’emblème BMW, déjà familières des BMW iFE.18 et des voitures de sécurité BMW i8 Coupé, et ajoute un look parfait pour la conduite à ciel ouvert Courses urbaines comme dans les rues de Monaco. Les couleurs bleu et violet sont des symboles de l’électricité pure, tandis que les accents orange et vert correspondent aux couleurs du système d’éclairage de la voiture de sécurité. À l’instar de la BMW iFE.18, des “synapses” pourpres émergent des intersections de réseau qui mettent en valeur la connectivité éclatante de la conception.

L’élément de cockpit noir mat, réfléchissant et non réfléchissant, porté par tous les véhicules du groupe BMW Motorsport a été élargi dans ce cas pour inclure les passagers des courses de taxi sur le siège passager. Cela crée une forme d’aile qui se lie au mécanisme d’ouverture des portes de la BMW i8 Roadster.

La flotte de véhicules BMW i: BMW i fait partie du Championnat ABB FIA de Formule E en tant que “partenaire de véhicule officiel” depuis le début et fournira également le parc de voitures de sécurité dans la saison 5. Au sommet se trouvent deux voitures de sécurité: la voiture de sécurité BMW i8 Roadster spécialement modifiée (consommation de carburant combinée: 2,0 l / 100 km, puissance absorbée combinée: 14,5 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 46 g / km) * et l’utilisation continue de la voiture de sécurité BMW i8 Coupé (consommation de carburant combinée: 1,8 l / 100 km, consommation totale: 14,0 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 42 g / km) *. En outre, les BMW i3 (consommation de carburant combinée: 0,0 l / 100 km, consommation d’énergie combinée: 14,3 kWh, émissions de CO2 combinées: 0 g / km) * comme “Race Director Car” et la BMW 530e (consommation de carburant combinée: 2,2-2,1 l / 100 km, consommation combinée: 13,6-13,3 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 49-47 g / km) * dans sa fonction de “voiture médicale” de la BMW i flotte de véhicules pour le Championnat ABB FIA de Formule E.

Les données sur la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la consommation d’électricité sont déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite VO (EU) 2007/715, telle que modifiée. Les chiffres se rapportent à un véhicule faisant partie de l’équipement de base en Allemagne, les largeurs tiennent compte des différences dans la taille de jante et de pneu sélectionnée et des options optionnelles.L’information est déjà basée sur le nouveau cycle de test WLTP et est calculée à nouveau en fonction de NEDC. Ces véhicules peuvent avoir des valeurs différentes de celles indiquées ici à des fins de taxation et d’autres prélèvements liés aux véhicules, affectant (également) les émissions de CO2. État 06.12.2018En savoir plus sur la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves se trouve dans le «Guide de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et de la consommation d’électricité des voitures particulières neuves», disponible dans tous les points de vente, chez Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, et est disponible gratuitement à l’adresse https://www.dat.de/co2/.

MIL OSI