French News: Top 10 du classement de Markus Reiterberger et de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK lors de la course du samedi à Imola.

Source: BMW Group Imola. La course du samedi du Championnat du Monde FIM FIM Superbike (WorldSBK) à Imola (ITA) s’est classée dans le top 10 du classement du BMW Motorrad WorldSBK Team. Markus Reiterberger (GER) a terminé dixième sur sa BMW S 1000 RR. Son coéquipier Tom Sykes (GBR) a dû abandonner à la troisième place en raison d’un défaut technique au dixième des 19 tours. Imola accueillera le cinquième tour de la saison WorldSBK 2019. Au cours des qualifications en Superpole du matin, les deux pilotes de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK avaient une bonne position de départ pour la première course. Sykes a placé son RR en sixième, suivi de Reiterberger en septième.

Après un très bon départ, Sykes a eu une troisième place prometteuse jusqu’au milieu de la course, avec une bonne avance sur ses poursuivants. Mais ensuite, le Britannique devait se diriger tôt vers la loge. Reiterberger a chuté à la 13e place au départ et est resté dans cette position avant de regagner les positions en phase finale et de retourner dans le top dix.

Citations après la première course à Imola.

Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport: “La journée a bien commencé pour nous avec la qualification en Superpole. Surtout, Markus a montré à la septième place qu’il avait fait un grand pas en avant depuis l’entraînement d’hier. Tom a pris un excellent départ dans la course et, à la troisième place seulement, il a été en mesure de tirer le meilleur parti du potentiel du RR. Mais malheureusement, il y avait un problème avec le contrôle de performance, de sorte que Tom ne pouvait pas traduire cette performance dans le résultat correspondant. Nous allons maintenant analyser exactement comment ce problème pourrait se produire. Malheureusement, Markus est retombé dans la tourmente du départ et a été le premier à se placer derrière. La course lui a donc été difficile, mais il s’est frayé un chemin et a récolté dix points plus importants. Dans l’ensemble, nous avons constaté que nous sommes bien placés ici à Imola et nous souhaitons nous appuyer sur cela lors de la course de la Superpole et de la deuxième course de demain. Cependant, selon les prévisions actuelles, la météo nous présentera de nouveaux défis. “

Shaun Muir, directeur de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK: “La chute de Tom a été une honte. C’est la cinquième fin de semaine de notre première année au WorldSBK avec ce projet et le nouveau RR – et nous ne nous battons pas uniquement pour le podium, nous sommes sur le podium. Ensuite, un petit problème signifie une retraite prématurée pour lui. Je suis vraiment désolé pour Tom et tous les gens de son côté du garage parce qu’ils travaillent très dur. Ils ont fait un choix de pneus intelligent qui a très bien fonctionné, il a eu un bon début et ses perspectives étaient excellentes. Nous devons maintenant nous appuyer sur cela et en rendre compte plus fermement. Malheureusement, Markus a eu une course difficile, mais nous avons à nouveau collecté des données importantes. Demain, nous passerons des mêmes positions de départ à la course de Superpole et verrons ce que nous pouvons réaliser. “

Markus Reiterberger: “Je suis très heureux que nous ayons beaucoup progressé d’hier à aujourd’hui. En Superpole, nous avons fait du bon travail avec la septième position sur la grille. C’est dommage que j’ai perdu quelques positions au départ et dans les premiers virages. Je suis resté longtemps derrière Michael Ruben Rinaldi. J’étais plus rapide mais je ne pouvais pas passer. À la fin, j’ai réussi à doubler quelques autres pilotes et à terminer dans le top dix. Ce n’était pas tout à fait le résultat que nous espérions, mais je suis confiant de pouvoir revenir bientôt dans la musique. Nous avons encore des difficultés pour le moment, mais nous continuons à travailler dur et je suis très reconnaissant à mon équipe pour cela. Demain est un nouveau jour avec une nouvelle chance. J’espère que nous ferons un autre grand pas dans l’échauffement. Bien sûr, il faut regarder la météo évoluer, mais je pense que nous pouvons faire du bon travail. Le potentiel est là en tout cas. “

Tom Sykes: “Dire que je suis déçu serait un euphémisme. Nous avons travaillé si dur tout le week-end et avons beaucoup amélioré la BMW S 1000 RR dans certains domaines. Nous avons pris un bon départ et nous étions bien placés lorsque, malheureusement, j’ai eu un problème avec la moto. Nous avions le rythme aujourd’hui, nous avons également eu de la chance que Chaz (Davies) soit hors course et nous avions un top 3 en vue. Le rembourrage à l’arrière était bon et j’ai trouvé un bon rythme. Les temps au tour étaient très constants. Il semble que nous soyons un peu malchanceux pour le moment. Espérons que nous aurons une meilleure journée demain. “

