Mława: Polska żywność jest najzdrowsza, najsmaczniejsza i musi trafiać na europejskie stoły

Podczas prezentacji wyrobów regionalnych premier podkreślił konieczność zwiększenia możliwości dystrybucyjnych polskich produktów i skrócenia drogi ich dostarczenia do konsumenta. Dodał, że rząd działa na rzecz polskich producentów, rolników i pracowników m.in. poprzez europejskie dopłaty tak by Polska jak najszybciej doszła do poziomu rozwoju krajów zachodniej Europy.

Polska żywność to jest prawdziwa potęga smaku. Nasi parlamentarzyści, europarlamentarzyści zabiegają właśnie o to, żeby warunki dla polskiego rolnictwa były równe – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu mówił też o potrzebie inwestycji w budowę dróg w takich miejscowościach jak Mława, które mają być realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ma to usprawnić komunikację pomiędzy mniejszymi miejscowościami, a większymi aglomeracjami.

Podczas wizyty szef rządu złożył także kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie.

