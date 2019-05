Premier Mateusz Morawiecki: Sport kształtuje nie tylko fizycznie, ale też osobowość

Source: President of Poland in Polish

Dzięki współpracy możemy ogłosić, że hala lekkoatletyczna w kompleksie Zawiszy Bydgoszcz będzie za chwilę budowana, zgodnie z naszą obietnicą – mówił premier na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka. Wskazał, że nowa hala, będzie znakomitym miejscem do ćwiczeń i przyczyni się do odkrycia przyszłych talentów sportowych. Dodał, że sukcesy zaczynają się od chęci i treningów, które im wcześniej rozpoczęte, tym lepiej.

Premier podkreślił, że sport kształtuje nie tylko umiejętności fizyczne, ale też osobowość, hartuje ducha. Jak dodał, żeby sport mógł pozytywnie oddziaływać na osobowość ludzi, na ich charakter, to przede wszystkim młodzi ludzie muszą mieć gdzie ćwiczyć i trenować.

Dziękując inicjatorom przedsięwzięcia szef rządu wyraził przekonanie, że kolejne sukcesy sportowe przyjdą wraz z nową infrastrukturą.

Kompleks Sportowy Zawisza to jeden z największych i najbardziej funkcjonalnych ośrodków sportowych w Polsce. Dysponuje m.in. Stadionem im. Zdzisława Krzyszkowiaka, strzelnicą sportową, halą gimnastyki sportowej i tenisową. To dobre miejsce, żeby przypomnieć o wielkich sukcesach naszego sportu, a kolejne sukcesy będą wraz z coraz to nową infrastrukturą, właśnie taką jak ta hala lekkoatletyczna, którą tutaj tworzymy – powiedział na zakończenie premier Mateusz Morawiecki.

MIL OSI