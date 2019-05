French News: Bayer demande à un cabinet d’avocats externe d’étudier le projet de cartographie des parties prenantes de Monsanto et réaffirme son engagement en matière de transparence et de traitement équitable avec toutes les parties prenantes

Source: BayerLeverkusen, 12 mai 2019 – À la fin de cette semaine, les médias français ont affirmé que les listes de sympathisants et de critiques créées en 2016 pour le compte de Monsanto avaient peut-être enfreint des principes éthiques, mais aussi éventuellement des réglementations légales. Dans la première analyse, nous comprenons qu’un tel projet a suscité des préoccupations et des critiques. Ce n’est pas ainsi que Bayer chercherait à dialoguer avec différentes parties prenantes et la société. Nous sommes désolés, même si rien n’indique pour le moment que l’établissement de ces listes a enfreint une loi, Bayer désignera un cabinet d’avocats externe pour enquêter sur le projet et en évaluer la responsabilité pour le compte de Monsanto. Parallèlement, ce cabinet d’avocats fournira également à toutes les personnes énumérées dans les listes des informations sur les informations que vous avez stockées. Bien entendu, Bayer soutiendra pleinement les enquêtes du Parquet français. Mathias Berninger, responsable de la nouvelle division Affaires publiques et développement durable, a été chargé de faire progresser l’enquête en interne et d’examiner le comportement des différentes parties prenantes. La plus haute priorité est de créer de la transparence. Dans un premier temps, il a été décidé de suspendre la coopération avec les fournisseurs de services externes concernés. D’autres conséquences internes ou externes sont examinées. Dans le même temps, nous notons que le responsable de ce projet a quitté la société peu après la finalisation de l’acquisition de Monsanto.Bayer défend l’ouverture et le traitement équitable de toutes les parties prenantes. Nous ne tolérons pas les comportements contraires à l’éthique dans notre entreprise. Bien entendu, cela s’applique également à la réglementation en matière de protection des données dans les pays respectifs. »À propos de BayerBayer est une société internationale avec des compétences clés dans les domaines de la santé et de la nutrition liés aux sciences de la vie. Avec ses produits et services, la société vise à aider les gens en aidant à résoudre les problèmes fondamentaux d’une population mondiale en croissance constante. Dans le même temps, le Groupe vise à augmenter son potentiel de revenus et à créer de la valeur par l’innovation et la croissance. Bayer adhère aux principes de développement durable et est synonyme de confiance, de fiabilité et de qualité dans le monde entier avec sa marque. Au cours de l’exercice 2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 39,6 milliards d’euros et emploie environ 117 000 personnes. Les investissements se sont élevés à 2,6 milliards d’euros et les dépenses de R & D à 5,2 milliards d’euros. Des informations complémentaires sont disponibles sur Internet à l’adresse www.bayer.deSuivez-nous sur Twitter: twitter.com/BayerPresse_USPour les déclarations prospectives Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives basées sur les hypothèses et prévisions actuelles de la direction de Bayer. Divers risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus peuvent entraîner une différence importante entre les résultats, la situation financière, l’évolution et les performances de la Société par rapport aux estimations fournies ici. Ces facteurs incluent ceux décrits par Bayer dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Web de Bayer www.bayer.de. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives et de les adapter aux événements ou développements futurs.

