French News: BMW Motorsport News – Numéro 15/2019.

Source: BMW GroupOb au DTM, au championnat FIA World Endurance, au championnat IMSA WeatherTech SportsCar, au championnat ABB FIA Formula E ou dans d’innombrables autres séries de courses: semaine après semaine, les équipes et les pilotes BMW se disputent des points, des victoires et des titres. En dehors du circuit, les membres de la grande famille BMW Motorsport font les gros titres dans le monde entier. Avec “BMW Motorsport News”, nous résumons les événements de manière compacte et informative. Donc, vous restez toujours à jour. Blancpain GT World Challenge Asia: victoire et podium pour la BMW M4 GT4 L’étude BMW Team s’appuie sur ses performances exceptionnelles à l’ouverture de la saison du deuxième week-end de course du Blancpain GT World Challenge Asia à Buriram (THA). Takayuki Kinoshita et Sunako Jukuchou (JPN) ont célébré leur troisième victoire de la saison dans la quatrième course de la catégorie GT4 de leur BMW M4 GT4 n ° 81 lors de la course du dimanche sur le “Circuit international de Chang”. Samedi, le duo a terminé à la deuxième place. Avec 93 points sur 100, Kinoshita et Jukuchou mènent le championnat des pilotes GT4 avec confiance. L’étude BMW Team occupe également la première place dans le classement par équipes. Alessandro Zanardi: Victoire émotive à la Coupe du Monde de Paracliding Home en Italie Depuis son apparition aux 24 Heures de Daytona (USA) fin janvier, l’ambassadeur de la marque BMW Alessandro Zanardi (ITA) se concentre à nouveau sur le paraclacage. Ce week-end, il a débuté à sa Coupe du Monde à domicile, la Coupe du Monde Paracyclisme Route UCI à Corridonia (ITA). Il en a ajouté un autre à sa collection de victoires: vendredi, Zanardi a remporté l’épreuve contre la montre individuelle par une marge nette. “Dans mon pays d’origine, sur une piste bordée de gens fantastiques qui m’ont soutenue jusqu’au podium et aux côtés de deux gars plus jeunes que moi, c’est quelque chose de spécial. Je suis ravi “, a déclaré Zanardi après. Dimanche, il est monté avec l’équipe nationale italienne avec une troisième place dans le relais par équipe, à nouveau sur le podium. Touringcars Classics: Van de Poele et Hessel débutent dans la BMW M3 Lorsque la saison des Touringcars Classics débutera ce week-end au DTM à Zolder (BEL), une BMW M3 historique de 1987 avec un couple très spécial le début. Eric van de Poele (BEL) pilotera la BMW M3 avec laquelle il est devenu champion 1987 du DTM. Puis, comme aujourd’hui, un autre pilote légendaire de BMW se joint à lui: Marc Hessel (GER). Van de Poele et Hessel ont concouru en 1987 dans le BMW Team Zakspeed et leurs coéquipiers du BMW Team Zakspeed pour remporter une bataille excitante pour le titre, que le Belge a finalement remporté lors de la finale de la saison sur le Salzburgring (AUT). La BMW M3 historique sera utilisée à Zolder par Team 2.0 Automotive. “Il y a quelques semaines, mon ami Marc est venu me voir et m’a demandé si je voulais conduire avec lui l’ex-Zakspeed BMW M3. Bien sûr, cette idée me ravissait », déclare van de Poele. Hessel a déclaré: “Le temps très émotionnel chez BMW, dans lequel nous avons combattu les uns contre les autres la décision du titre du DTM, nous a particulièrement unis. Impossible de ne pas se souvenir de 1987. Je suis vraiment impatient de rejoindre les classiques des voitures de tourisme et je suis sûr que nous nous amuserons beaucoup. “

MIL OSI