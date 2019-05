French News: Julia Klöckner au G20 au Japon: engagement clair en faveur d’un commerce ouvert et fondé sur des règles

Source: La ministre fédérale Julia Klöckner, ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, avec ses homologues à la réunion des ministres de l’Agriculture du G20 à Niigata, source: BMEL / Naito.

Succès aux réunions au Japon – Le ministre fédéral établit le Conseil du numérique dans une déclaration finale, soulignant le rôle de pionnier des pays du G20 dans la réduction du gaspillage alimentaire

Le Week-end, les Landwirtschaftsministerinnen et ministre de l’Agriculture, des plus grands pays industrialisés et Émergents de Niigata, au Japon, à son cette année le G20 réunis.Les Objectifs suivants ont été atteints:Engagement Clair en faveur du G20 ouvert, et le Commerce, ainsi que pour le Respect et le Développement de l’existant, les règles commerciales.Le G20-Ministres de l’agriculture voulons un Rôle de premier plan dans la Réduction des pertes alimentaires le long de la Chaîne de valeur de le prendre.L’Agriculture doit jouer un Rôle accru dans la Lutte contre le changement Climatique et l’Adaptation au changement Climatique prendre. Le Plan d’action du G20 de Hambourg offre une Orientation.Le G20-Ministres de l’agriculture ont reçu l’Appui de l’Agenda 2030 et de ses Objectifs, comme un Cadre global, le Progrès durable pour les Secteurs agricoles mette en avant confirmée.Le deutsches Forum Mondial pour l’alimentation et l’Agriculture (GFFA), de la Numérisation et de l’Initiative pour la mise en place d’une Plate-forme internationale (Digitalrat) ont été dans le G20, Agrarministererklärung ancré. Dans l’Inventaire des précédentes Initiatives du G20“Stocktaking”), la Proposition d’Digitalrat pour l’Alimentation et l’Agriculture est explicitement mentionnée.Le Rôle de l’Agrarmarktinformationssystems (AMIS) dans la Lutte contre la Faim est souligné

