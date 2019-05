French News: Le président Raimonds Vējonis et Iveta Vējone félicitations pour la fête des mères

Source: Président de la Lettonie en Letton

Votre amour et vos soins désintéressés en élevant filles, fils, petits-enfants et petits-fils rempliront votre cœur et celui de vos enfants. Mais votre soutien et la sagesse de la vie renforcent les événements importants et vous aident à surmonter les difficultés.Le jour de la Fête des Mères, nous souhaitons à chaque mère un amour et une chaleur de cœur qui unissent votre famille! Laissez le temps passé avec vos enfants et petits-enfants en vacances et au quotidien!

MIL OSI