Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#события#конференция13.05.2019 18:22

Актуальные проблемы создания космических систем дистанционного зондирования Земли



13 мая 2019 года Корпорация «ВНИИЭМ» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» провела в конгресс-центре АО «ТГК «Измайлово» «Гамма «Дельта» ежегодную Седьмую международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы создания космических систем дистанционного зондирования Земли».

В работе конференции приняли участие представители около 250 участников из 60 российских и 8 зарубежных (Германия, Нидерланды, Франция, Англия, Италия и Беларусь) предприятий ракетно-космической отрасли и организаций, ответственных за управление и эффективное использование космических данных для решения научных и прикладных задач, а также представители организаций — потребителей космической информации.

На пленарном заседании участников приветствовал директор Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кем и генеральный директор АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Леонид Макриденко. С докладами, представляющими важный интерес в космической деятельности, выступили:

– генеральный директор АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Леонид Макриденко с докладом “Космические системы и комплексы дистанционного зондирования Земли АО «Корпорации «ВНИИЭМ»;

– заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко с докладом «Основные направления развития и целевого применения российской космической системы ДЗЗ»;

– представитель компании SSTL Ltd Александер да Силва Куриель — «Разработка и создание малых спутников в компании Surrey Satellite Technology Ltd»;

– начальник отдела космических средств ДЗЗ ФГУП ЦНИИмаш Александр Карелин — «Состав и структура комплекса целевой аппаратуры перспективной космической системы мониторинга гидрометеорологической и геофизической обстановки».

Основная работа конференции была организована по секциям, охватывающим шесть направлений:

1) Перспективы развития геостационарных, высокоорбитальных и низкоорбитальных космических систем для дистанционного зондирования и фундаментальных исследований Земли

2) Конструкции платформ и служебные системы космических аппаратов дистанционного зондирования Земли

3) Проблемы развития бортовых информационных комплексов и средств наблюдения Земли

4) Перспективные комплексы приема информации и обработки космической информации

5) Использование информации ДЗЗ для социально-экономического развития России и фундаментальных исследований Земли и околоземного космического пространства

6) Антенно-фидерные устройства КА, системы электроснабжения, электропривода.

Всего на конференции было сделано около 90 докладов.

На конференции участники обменялись опытом в области научных исследований, создания и эксплуатации систем наблюдения Земли из космоса, выделили существующие проблемы в данной области и наметили пути их решения. Докладчики в очередной раз продемонстрировали свой высокий профессиональный уровень в анализе актуальных вопросов в области систем ДЗЗ.

Оргкомитет конференции выражает огромную благодарность всем участникам и гостям мероприятия.

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