Беседа с работниками Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Здравствуйте! Жарко у вас. Но здесь обстановка хорошая.

Реплика: Рабочая.

В.Путин: Точно, рабочая. И, что называется, на марше. Количество техники, которую вы выпускаете, увеличивается. Надеюсь, с гарантированным качеством, как всегда и было на вашем предприятии.

Реплика: Спасибо Вам, Владимир Владимирович, за то, что завод у нас имеет полную загрузку. Вы видите, сейчас грандиозная программа: ремонт, глубокая модернизация изделий Ту-22М3, Ту-160, производство Ту-160М2 и подготовка производства перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

Коллектив уверен в будущем и уверенно строит планы на десятилетия даже вперёд.

В.Путин: Точно. Как и должно быть, потому что на десять машин мы подписали контракт в прошлом году, в начале прошлого года. Ещё десять будет модернизироваться, Ту-160. И, может быть, даже увеличим это количество. Сейчас с Министром обороны разговаривали: с учётом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает и увеличения контракта на будущее. Так что работы у вас будет достаточно. Сколько в советское время здесь было? Несколько десятков тысяч работающих?

Н.Савицких: 28 тысяч.

В.Путин: Почти 30. Потом упало до 3,5. Надеюсь, что эти трагические годы, середина 1990-х, и самый трагический, 1995 год, никогда в нашей истории не повторится и в истории предприятия. Кстати говоря, было бы правильно увековечить память выдающегося директора и авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова. Надо подумать над этим.

Н.Савицких: Мы уже приняли решение.

Р.Минниханов: Мы сделали ему памятник.

Ю.Слюсарь: Мы машину ещё назовём, одну из первых, которая при нём была остановлена.

Р.Минниханов: Это будет правильно.

В.Путин: Правильно.

И вообще, надо потом ещё в рамках страны это сделать. В те тяжёлые годы республика сильно помогала, продукты привозили от республики сюда, на предприятие, чтобы можно было рабочим раздать.

Но сейчас я знаю, что и зарплата потихонечку поднимается. Начальство ваше говорит, 50–54 тысячи, но это не у всех, у разных категорий по-разному.

Н.Савицких: В среднем.

В.Путин: И зарплаты потихонечку будут расти.

Н.Савицких: И коллективу надо помочь, обратить внимание. Молодёжь.

Реплика: Сейчас в цехах ремонт производится, производство перезапускается, новые станки привозят. Молодёжь приходит, молодёжь видит перспективу.

В.Путин: Вы знаете, что особенно приятно – станки отечественные. Мы сейчас посмотрели, ознакомились. Причём отечественное станкостроение возрождено тоже практически с нуля. И сейчас мне руководители предприятия докладывали, 54 процента рынка нашего заняли. И качество хорошее, отличное. Так что будем и это развивать.

Реплика: Молодёжь приходит, и каждый из нас уже становится для них наставником. Мы для них проводим конкурсы по методикам WorldSkils. На нашей базе проводится обучение, тренировка сборной России по компетенциям «Обслуживание авиационной техники» и «Обработка листового металла». Ещё мы вместе с Республикой Татарстан готовимся в августе к открытию чемпионата WorldSkills-2019, который будет проходить у нас здесь, в Казани. И Вас, Владимир Владимирович, хотелось бы пригласить на открытие WorldSkills-2019.

В.Путин: Я смогу только открыть. Ничего не смогу делать так, как вы. (Смех.)

Вам всего самого доброго. Хочу пожелать вам успехов.

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