В Россию из Польши экстрадирован россиянин, обвиняемый в разбое

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию гражданина РФ Гедевана Куталиа.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, в августе 2004 года в г. Сургуте Куталиа с сообщниками, обладая информацией о наличии у потерпевшей особо крупной суммы денег от продажи недвижимости, выбросили ее из автомашины и похитили у нее более 1 млн рублей. После этого они уехали с места происшествия на заранее подготовленном автотранспорте.

Поскольку Куталиа скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск.

В октябре 2018 года его задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Республики Польша удалось добиться принятия решения о его выдаче.

В сопровождении спецконвоя Гедеван Куталиа доставлен в Москву.

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