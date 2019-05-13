Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#пилотируемая космонавтика13.05.2019 18:00

Космонавту Владимиру Джанибекову — 75

13 мая 2019 года своё 75-летие отмечает дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Владимир Александрович Джанибеков.

Владимир Александрович — участник пяти космических полётов, суммарная длительность которых составляет 145 суток. Космонавт выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 8 часов. По признанию коллег он является одним из самых опытных советских космонавтов. В одном из полетов им сделано уникальное открытие − явление периодического произвольного переворачивания тела (гайки) без каких-либо внешних воздействий. Впоследствии этот эффект движения в невесомости назван его именем.

Космонавт Владимир Джанибеков



Первый полёт в космос советский космонавт выполнил с 10 по 16 января 1978 года в качестве командира космического корабля «Союз-27» по программе первой экспедиции посещения орбитальной станции «Салют-6» вместе с космонавтом Олегом Макаровым. В это время на борту станции работал экипаж космического корабля «Союз-26» в составе Юрия Романенко и Георгия Гречко. В космосе экипаж «Союза-27» провел 5 суток.

Второй космический полёт Владимир Джанибеков совершил с 22 по 30 марта 1981 года в качестве командира корабля «Союз-39» по программам 10-й основной экспедиции посещения и «Интеркосмос» на орбитальную станцию (ОС) «Салют-6» вместе с Жугдэрдэмидийном Гуррагчей (Монголия). Продолжительность полета составила 7 суток.

Космонавт Владимир Джанибеков. Архивное фото

В третий раз Владимир Александрович отправился в космос 24 июня 1982 года в качестве командира корабля «Союз Т-6» совместно с Александром Иванченковым и Жаном Лу Кретьеном (Франция) на ОС «Салют-7». В полёте велась работа по советско-французской программе и программе «Интеркосмос». Приземлился экипаж 2 июля 1982 года. Третий полёт космонавта продлился также 7 суток.

Следующий, четвертый полёт Владимир Джанибеков выполнил с 17 по 29 июля 1984 года в качестве командира корабля «Союз Т-12» по программе экспедиции посещения ОС «Салют-7». На этот раз коллегами по экипажу были Светлана Савицкая и Игорь Волк. В ходе полета Владимир Александрович отработал один выход в открытый космос, который продлился 3 часа 34 минуты. В космосе космонавты провели 11 суток.

Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Архивное фото



В качестве командира корабля «Союз Т-13» Джанибеков отправился в свой пятый полёт 6 июня 1985 года вместе с Виктором Савиных по программе спасения станции «Салют-7». В рамках полета космонавт провел работы по внекорабельной деятельности, продолжительность которых составила 5 часов. В полёте были выполнены все необходимые операции для выхода станции «Салют-7» из режима неуправляемого полета. 17 сентября к работе на станции присоединился экипаж корабля «Союз Т-14» (Владимир Васютин, Георгий Гречко и Александр Волков). 26 сентября 1985 года Джанибеков и Гречко вернулись на Землю. Пятый полет Владимира Александровича продлился 112 суток.

В 1986 году Владимир Александрович ушел из отряда космонавтов, но его космическая карьера на этом не завершилась. Он продолжил космическую деятельность на Земле — работал в должности заместителя, а затем начальника 1 управления (по подготовке космонавтов) ЦПК имени Ю. А. Гагарина.

Владимир Джанибеков — профессионал своего дела. Его многолетний труд на благо космической отрасли позволил внести неоценимый вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики. Кроме того, Владимир Александрович — творческий человек. Он иллюстрировал книгу космонавта Юрия Глазкова «Черное безмолвие». Работы Джанибекова представлены в Музее космонавтики.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет Владимира Александровича с 75-летием с искренними пожеланиями крепкого здоровья, счастья и долголетия!

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