К. Косачев: Заседания Совета губернаторов России и Японии вновь обретут регулярный характер

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подвел итоги первого дня работы Совета губернаторов России и Японии в Москве.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл подвел итоги первого дня работы Совета губернаторов России и Японии, заседание которого состоялось в Москве.

«Уже первая часть пленарного заседания подтверждает, что инициатива Президента России и Премьер-министра Японии возродить формат Совета губернаторов – востребована и полностью себя оправдала», — сказал Константин Косачев.

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Он отметил, что главы российских регионов и японских префектур самым активным образом приняли участие в дискуссии, прошло множество двусторонних и многосторонних встреч и переговоров.

Состоялся не просто обмен опытом работы в субъектах Федерации и префектурах Японии, но были установлены прямые рабочие контакты

По словам сенатора, состоялся не просто обмен опытом работы в субъектах Федерации и префектурах, но были установлены прямые рабочие контакты, которые в конечном итоге позволят говорить о новых проектах межрегионального и межгосударственного российско-японского сотрудничества.

«Это значит, что результаты общей деятельности ощутят на себе жители российских регионов и японских префектур. Ради них мы будем продолжать работу. Исходим из того, что заседания Совета губернаторов России и Японии вновь обретут регулярный характер», — подчеркнул Константин Косачев.

По мнению президента национальной Ассоциации губернаторов Японии, губернатора префектуры Сайтама Киёси Уэда, состоялся значимый и важный разговор, который поможет целенаправленно выстраивать двустороннее сотрудничество. «Сегодняшнее заседание Совета губернаторов стало началом большой и планомерной работы».

Киёси Уэда отметил, что все выступавшие – представители России и Японии — стремились как можно подробнее представить регионы. «Для этого мы использовали каждую минуту, проводили активный, плодотворный и насыщенный обмен мнениями».

Он выразил надежду на то, что результат будет заметен и очевиден для граждан России и Японии.

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