Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 мая 2019, 20:00

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С 3 по 5 мая на базе отдыха «Ласточка» — филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (Вадский район, Нижегородская область) — состоялись нижегородские игры «Мы — победители!». Предприятие в четвертый раз предоставляет благотворительному фонду «НОНЦ» — постоянному партнеру компании площадку для проведения соревнований среди детей, поборовших онкологические заболевания.

В этом году на базу отдыха приехали 145 ребят вместе со своими семьями. В течение трех дней они соревновались в шести видах спорта: стрельбе, легкой атлетике, футболе, плавании, настольном теннисе и шахматах.

На играх «Мы — победители!», кроме соревнований, дети занимались в творческих мастерских, играли в настольные игры, принимали участие в отрядных мероприятиях лагеря. Для родителей организованы беседы с психологом, интеллектуальные игры и встречи мам.

«Лечение рака — длительный процесс, в ходе которого дети проводят в больнице от 6 месяцев до года. После выздоровления детям трудно возвращаться в социум: они отстали от школьной программы, прервали контакт с друзьями. Игры „Мы — победители!“ на базе отдыха „Ласточка“ создают комфортную среду для знакомства, общения и совместного творчества», — прокомментировала руководитель проекта, заместитель исполнительного директора благотворительного фонда «НОНЦ» Ирина Жирнова.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», транспортирующее газ по территории 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах Российской Федерации.

Газотранспортная система компании включает в себя более 13 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе предприятия действуют 54 компрессорных цеха, 284 газоперекачивающих агрегата, 375 газораспределительных станций, 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Эффективную деятельность предприятия обеспечивают 25 филиалов, в том числе 16 линейно-производственных управлений, Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление технологического транспорта и специальной техники, Волгоавтогаз и Учебно-производственный центр.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 11 тыс. работников. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.

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