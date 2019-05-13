Помощь ко Дню Победы от томских газовиков

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Новости проектов и регионов

8 мая 2019, 19:00

В преддверии Дня Победы ООО «Газпром трансгаз Томск» оказало благотворительную помощь ветеранским организациям Каргасокского, Парабельского районов и города Кедрового Томской области, а также Томскому областному музею имени М. Б. Шатилова и Ассоциации поисковых отрядов региона.

Компания обеспечила доставку артистов северных районов области на гала-концерт 30-го областного конкурса-фестиваля ветеранских хоров и вокальных коллективов «Салют, Победа», который состоялся в томском дворце народного творчества «Авангард» 4 мая.

Благодаря поддержке компании Советы ветеранов Каргасокского и Парабельского районов закупили все необходимое для празднования Дня Победы.

«На средства газовиков мы заменили окна в клубе „Ветеран“, — говорит председатель общественной организации „Парабельский районный совет ветеранов войны и труда“ Федор Райс. — Там зимой в 40-градусный мороз невозможно было проводить занятия — все продувалось насквозь. Компания оказывает нам помощь всегда, не только накануне праздника».

В городе Кедровом средства газовиков были направлены на организацию сразу нескольких мероприятий для ветеранов и инвалидов.

Членам Томской региональной молодежной общественной организации «Ассоциация поисковых отрядов Томской области» поддержка ООО «Газпром трансгаз Томск» позволила принять участие во всероссийской акции «Вахта памяти».

Томский областной краеведческий музей имени М. Б. Шатилова открыл для посетителей первую часть исторической экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне — «Война в объективе». Там представлены работы знаменитого фотографа Виктора Кондратьева, прошедшего всю войну с оружием и фотоаппаратом в руках. Основную часть выставки планируется открыть через год, к 75-летию Великой Победы — после окончания всех ремонтных работ в здании музея. ООО «Газпром трансгаз Томск» выделило средства на приобретение выставочных витрин для создания исторической экспозиции.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает строительство и эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

В составе компании 25 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует девять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 31 газоперекачивающий агрегат, 128 газораспределительных станций.

В 2012 году компания назначена заказчиком по реализации инвестиционного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на основе требований стандартов OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007.

Численность персонала предприятия превышает 8 000 человек.

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