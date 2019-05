French News: Aide à la fête de la victoire de l’industrie gazière de Tomsk

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et régions8 mai 2019, 19h00

À la veille du jour de la victoire, Gazprom Transgaz Tomsk a fourni une assistance charitable à des organisations d’anciens combattants de Kargasok, des districts de Parabel et de la ville de Cedar Tomsk, ainsi qu’au Musée régional de Tomsk nommé d’après M. Shatilov et à l’Association des groupes de recherche de la région. concert de gala du 30e festival-concours régional de chorales vétérans et groupes vocaux “Salute, Victory”, qui s’est déroulé dans le palais d’art populaire de Tomsk “Avangard” le 4 mai.

Grâce au soutien de l’entreprise, les conseils d’anciens combattants des districts de Kargasok et de Parabelsky ont acheté tout le nécessaire pour célébrer le Jour de la victoire.

«Nous avons remplacé les fenêtres du club des vétérans par les fonds de travailleurs de l’industrie du gaz», a déclaré Fedor Rice, président de l’organisation publique Parabelsky Regional Council of War and Labour Veterans. – En hiver, par temps de gelée à 40 degrés, il était impossible de donner des cours – tout a été balayé. La société nous aide toujours, pas seulement à la veille des vacances. ”Dans la ville de Kedrovy, plusieurs fonds destinés à l’industrie du gaz ont été utilisés pour organiser plusieurs événements pour les anciens combattants et les personnes handicapées. participer à l’action “Regarder la mémoire” de toute la Russie.

Le Musée régional de la culture locale de Tomsk, baptisé du nom de M. Shatilov, a ouvert aux visiteurs la première partie de l’exposition historique consacrée à la Grande Guerre patriotique – «La guerre sous l’objectif». Il présente le travail du célèbre photographe Viktor Kondratyev, qui a traversé toute la guerre avec des armes et une caméra dans les mains. La partie principale de l’exposition devrait ouvrir dans un an, à l’occasion du 75e anniversaire de la Grande Victoire – après l’achèvement de tous les travaux de réparation dans le bâtiment du musée. OOO Gazprom transgaz Tomsk a alloué des fonds pour l’achat de fenêtres d’exposition afin de créer une exposition historique.

Référence Gazprom Transgaz Tomsk LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. La société assure la construction et l’exploitation de systèmes de transport de gaz dans 14 régions de Sibérie et d’Extrême-Orient. La longueur des principaux oléoducs et gazoducs exploités dépasse les 9 500 kilomètres. Le volume annuel de gaz transporté par l’entreprise dépasse 20 milliards de mètres cubes. La société compte 25 succursales, dont 19 départements de production linéaire de gazoducs principaux et un département de production linéaire de gazoducs principaux. La société exploite neuf stations de compression, une station de pompage, 31 unités de pompage de gaz et 128 stations de distribution de gaz.En 2012, la société a été désignée client pour la mise en œuvre du projet d’investissement de la canalisation de distribution de gaz Power of Siberia. , qui inclut: un système de gestion de la qualité qui répond aux exigences des normes STO Gazprom 9001–2012, ISO 9001: 2015 et GOST R ISO 9001–2015; système de management environnemental nta conforme aux exigences des normes ISO 14001: 2015 et GOST R ISO 14001-2016; système de management de la santé et de la sécurité au travail basé sur les exigences des normes OHSAS 18001: 2007 et GOST R 54934–2012 / OHSAS 18001: 2007. Le nombre d’employés de l’entreprise dépasse 8 000. homme

Dernières nouvelles connexes

MIL OSI