French News: Au centre de loisirs de Gazprom transgaz Nijni Novgorod, ont eu lieu les compétitions “Nous sommes les gagnants!”

Du 3 au 5 mai, dans le centre de loisirs «Lastochka» – une branche de Gazprom transgaz Nizhny Novgorod (district de Vadsky, région de Nizhny Novgorod) – les jeux de Nijni Novgorod «Nous sommes les gagnants!» Ont eu lieu. Pour la quatrième fois, la société fournit à la fondation caritative NONTs, son partenaire permanent, une plate-forme pour organiser des compétitions parmi les enfants ayant vaincu le cancer.

Cette année, 145 enfants sont arrivés au centre de loisirs avec leurs familles. Ils ont pratiqué pendant trois jours six sports: tir, athlétisme, football, natation, tennis de table et échecs.

Aux jeux «Nous sommes les gagnants!», Outre les compétitions, les enfants ont participé à des ateliers créatifs, ont joué à des jeux de société, ont pris part aux événements de détachement du camp. Pour les parents, organisé des conversations avec un psychologue, des jeux intellectuels et des réunions avec les mères.

«Le traitement du cancer est un long processus dans lequel les enfants passent de 6 mois à un an à l’hôpital. Après la convalescence, les enfants ont du mal à réintégrer la société: ils ont pris du retard par rapport au programme scolaire et rompu tout contact avec leurs amis. Les jeux «Nous sommes les gagnants!» Dans le centre de loisirs «Lastochka», créez un environnement confortable pour la rencontre, la communication et la créativité commune », a commenté Irina Zhirnova, chef de projet, directrice exécutive adjointe de la fondation de bienfaisance NONTS.

Référence Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui transporte du gaz dans 15 régions des districts fédéraux de la Volga et du centre de la Fédération de Russie et comprend plus de 13 000 km de gazoducs. Il existe 54 ateliers de compression, 284 unités de pompage de gaz, 375 stations de distribution de gaz, 15 stations de remplissage de gaz. L’activité effective de l’entreprise est assurée par 25 succursales, dont 16 départements de production en ligne, le centre technique et d’ingénierie, le département de reprise d’urgence, le département logistique et équipements, l’administration du transport technologique et des équipements spéciaux, Volgoavtogaz et le centre de formation et de production. La société dispose d’un système de gestion de l’environnement ISO 14001: 2004. Le personnel de la société compte environ 11 000 employés. Le siège social est situé à Nijni-Novgorod.

