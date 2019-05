French News: Beiersdorf acquiert l’icône de la marque Coppertone ™ de Bayer

Source: BayerHamburg / Leverkusen, 13. Mai 2019 – Beiersdorf et Bayer ont aujourd’hui la Conclusion d’un Contrat de vente annoncé, en conséquence, Beiersdorf, le Coppertone™Affaires de Bayer pour un montant de 550 Millions de Dollars à acheter.Coppertone™ a été le premier Sonnenschutzmarke en 1944 sur le Marché AMÉRICAIN est venu. Elle est de Whippany (New Jersey, états-UNIS) aux états-UNIS, le Canada et la Chine et commercialisés. En 2018, a Coppertone™ un Chiffre d’affaires de 213 Millions de Dollars générés. Avec l’Acquisition de Coppertone™ entre Beiersdorf, le monde du plus grand Marché de la protection Solaire, les etats-UNIS, et renforce ainsi sa Présence en Amérique du nord. À côté de NIVEA, Eucerin, Aquaphor et La Prairie est Coppertone™ pour la cinquième Marque dans Hautpflegeportfolio de Beiersdorf en Amérique du nord. Bayer peut se Vendre encore plus sur le Développement de son activité de base verschreibungsfreien Marques de se concentrer.”Cette Transaction souligne notre Engagement compétitif, durable, de la Croissance et de l’Investissement dans les soins de la Peau de deux Priorités essentielles de notre nouveau C. A. R. E. Stratégie. Soins de la peau est le Cœur de Beiersdorf et de la protection Solaire depuis plus de 60 Ans, un Fondement de notre de soins de la Peau des Affaires“, dit stéphane De Loecker, Président du directoire de Beiersdorf. “Nous nous réjouissons de la Markenikone Coppertone™ et leur engagement, le Personnel expérimenté une nouvelle Maison à côté de NIVEA Sun et Eucerin Sun. Les Pionniers de la protection Solaire en Europe et aux etats-UNIS, les clubs de sorte que l’avenir de leurs Forces, pour les Consommateurs dans le monde entier fiable de la protection Solaire. Nous sommes convaincus que Coppertone™ et l’Équipe de notre premier Portefeuille de marques avec des compétences supplémentaires qui viendront compléter, de sorte que nous, notre Position, notamment aux états – UNIS de renforcer de manière significative.“”Nous croyons dans Beiersdorf, trouvé le bon Partenaire, de la à la Marque Coppertone™ investit et leur Croissance avec succès continue”, Heiko Schipper, Membre du Conseil d’administration de Bayer et le Directeur de la Division Consumer Health. “Depuis Bayer Coppertone™ à la Fin de 2014, a pris en charge, nous avons dans la Revitalisation de la Marque de Progrès. Grâce à l’Engagement de nombreuses personnes, à qui nous adressons tous nos Remerciements à l’souhaitez, nous avons une vaste Pipeline de Produits innovants à développer. Nous nous réjouissons que Beiersdorf cette Marque est désormais sur la prochaine Erfolgsstufe.“Beiersdorf acquiert le monde entier, les droits du produit à Coppertone™ et prend en charge les quelque 450 Employés de Coppertone™Affaires aux états-UNIS, le Canada et la Chine – y compris les Ventes et le Marketing, la Recherche

MIL OSI