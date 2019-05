French News: BMW Motorrad en tournée.

Source: BMW Group Munich. Ceux qui ont toujours voulu savoir exactement ce que la fascination du motocyclisme fait réellement peuvent le vivre de près dans le contexte de “BMW Motorrad on Tour”: BMW Motorrad part en tournée en Allemagne en 2019 à travers plus de 30 Städte allemands. de BMW Motorrad on Tour, un des trois programmes Truck & Show, Truck & Ride ou Ultimate Ride, dont la portée et le processus diffèrent. Le format Truck & Show montre la bande passante du monde avec le camion BMW Motorrad et une gamme de motos exposées. Avec le camion BMW Motorrad, une flotte de 28 exposants et des deux-roues à l’essai, Truck & Ride offre aux visiteurs une occasion complète de découvrir BMW Motorrad sous toutes ses facettes. 28 vélos spécialement conçus pour les essais de conduite et d’information au centre, en plus, en fonction de l’alignement de BMW Motorrad P artner, autres activités de l’événement. Cours de tournevis gratuits, cascadeurs spectaculaires, conférences passionnantes ou même cours pour enfants, une chose est sûre: BMW Motorrad on Tour est toujours amusant pour toute la famille. Le centre des formats Truck & Show et Truck & Ride est le 16, Camion BMW Motorrad de 5 mètres de long. Sa remorque est une salle d’exposition mobile qui donne un aperçu de toutes les facettes du monde des produits de BMW Motorrad. Il accueille non seulement les derniers véhicules des exposants et les accessoires moto BMW, mais invite également avec sa terrasse sur le toit pour des entretiens détaillés sur l’essence. Ein.Wer a déjà un permis de conduire, est invité aux programmes Truck & Ride et Ultimate Ride, avec un essai routier non contraignant faire la gamme actuelle de modèles BMW Motorrad. Avec l’aide de guides touristiques qualifiés, les parties intéressées peuvent s’informer des machines sur les itinéraires sélectionnés. Les guides sont également compétents pour toutes les questions relatives à la moto. Une brève présentation du produit avant chaque sortie décrit les caractéristiques les plus importantes et garantit le traitement correct des véhicules et du groupe pendant le voyage. Vous trouverez tous les rendez-vous actuels de BMW sur Tour 2019 à l’adresse suivante: http://www.bmw-motorrad.de/de/bmw -Motorrad-sur-tour.html

