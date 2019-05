French News: BMW Motorrad Motorsport News: Les coureurs BMW dominent le début de saison du championnat international de courses sur route.

BMW Racer domine à l’ouverture de la saison: avec un coup d’envoi sur mesure, les BMW Racers ont entamé la saison 2019 du Championnat international de courses sur route. Lors des deux premières courses de l’année à Hengelo (NED), ils ont remporté cinq victoires sur quatre pour la BMW S 1000 RR. Les deux fois, Davey Todd (GBR) a remporté la victoire sur la plus haute marche du podium avec son RR WEPOL Racing. Il a également assuré le meilleur tour en course à chaque fois. Dans la première course, son coéquipier Marek Červený (CZE) de Todd a terminé deuxième et Erno Kostamo (FIN / 38 Motorsport) a terminé troisième du podium. Les coureurs BMW Didier Gram (GER / G & G Motorsport de BMW Motorrad) et Daley Mathison (GBR / WEPOL Racing) occupent les positions 4 et 5. Au total, huit pilotes BMW ont terminé dans les dix premiers. Dans la deuxième course, Grams s’est assuré la deuxième place sur le podium, Kostamo a encore été troisième. Červený a terminé quatrième. Cette fois, sept cavaliers RR se sont classés parmi les dix premiers. Championnat du Monde FIM d’Endurance: GERT56 de GS YUASA, leaders de la Coupe en titre. Le Slovaquie Ring à Bratislava (SVK) a accueilli la troisième manche de la saison 2018/19 dans le Championnat du Monde FIM d’Endurance (FIM EWC). La course de 8 heures samedi s’est déroulée dans des conditions partiellement changeantes et défavorables. Les équipes BMW les mieux placées étaient GERT56 de GS YUASA: Stefan Kerschbaumer (AUT), Lucy Glöckner (GER) et Pepijn Bijsterbosch (NED) se classaient onzième dans la BMW S 1000 RR n ° 56 et cinquième dans la classe FIM Endurance World Superstock Coupe. Ainsi, l’équipe a pris la tête du championnat au classement de la Coupe du monde. Pour l’équipe LRP Pologne (BMW S 1000 RR n ° 90) avec Arnaud Friedrich (GER), Bartlomiej Lewandowski (POL) et Dominik Vincon (GER), la 16e place au classement général et la neuvième place du classement EWC ont été enregistrées. Les équipes ERC-BMW Motorrad Endurance et Fany Gastro BMW Motorrad de MERCURY RACING ont abandonné prématurément.

Championnat sud-africain de superbike: podium pour Lance Isaac.Le championnat sud-africain de superbike (RSA SBK) a organisé sa troisième course de la saison ce week-end à Killarney, en Afrique du Sud. Le coureur BMW Lance Isaacs (RSA) du groupe de jeu LIR / Supabets s’est assuré un autre podium. Isaacs a terminé la première des deux courses à la troisième place. Dans la deuxième course, il a raté le podium de la quatrième place en moins de deux dixièmes de seconde.

MIL OSI