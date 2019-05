French News: Cosmonaute Vladimir Dzhanibekov – 75

Source: Espace fédéral russe

Cosmonaute Vladimir Dzhanibekov – Mai 7513, 2019, est célébré à deux reprises par le héros de l’Union soviétique, le cosmonaute Vladimir Alexandrovich Dzhanibekov.Vladimir Aleksandrovich participe à cinq vols dans l’espace, soit la durée totale de 145 jours . L’astronaute a effectué deux sorties dans l’espace pendant un total de 8 heures. Comme l’ont reconnu ses collègues, il est l’un des cosmonautes soviétiques les plus expérimentés. Dans l’un des vols, il a fait une découverte unique: le phénomène de rotation arbitraire périodique du corps (noix) sans aucune influence extérieure. Par la suite, cet effet de mouvement en apesanteur porte son nom.

Cosmonaute Vladimir Dzhanibekov Le cosmonaute soviétique a effectué son premier vol spatial du 10 au 16 janvier 1978 en tant que commandant de la sonde Soyouz-27 dans le cadre du programme de la première expédition visant à visiter la station orbitale Salyut-6 avec le cosmonaute Oleg Makarov. À ce moment-là, l’équipage du satellite Soyouz-26, composé de Yuriy Romanenko et de Georgy Grechko, travaillait à bord de la station. L’équipage du Soyouz-27 a passé cinq jours dans l’espace.Le deuxième vol spatial, Vladimir Dzhanibekov, a joué du 22 au 30 mars 1981 en tant que commandant de la navette spatiale Soyouz-39 dans le cadre des programmes de la 10e expédition principale et de l’Intercosmos à destination de la station orbitale. OS) “Salyut-6” avec Zugderdamidian Gurragchi (Mongolie). La durée du vol était de 7 jours.

Cosmonaute Vladimir Dzhanibekov. Photo d’archives

Pour la troisième fois, Vladimir Alexandrovich s’est rendu dans l’espace le 24 juin 1982 en tant que commandant de la navette Soyouz T-6, aux côtés d’Alexander Ivanchenkov et de Jean Lou Chretien (France) sur l’OS Salyut-7. En vol, les travaux ont été effectués sur le programme franco-soviétique et le programme “Intercosmos”. L’équipage a atterri le 2 juillet 1982. Le troisième vol du cosmonaute a également duré sept jours, puis du 17 au 29 juillet 1984, Vladimir Dzhanibekov, commandant du satellite Soyouz T-12 dans le cadre du programme de la mission de visite du Salyut-7 OS. Svetlana Savitskaya et Igor Volk étaient les collègues de l’équipage. Pendant le vol, Vladimir Alexandrovich a effectué une sortie dans l’espace qui a duré 3 heures et 34 minutes. Dans l’espace, les astronautes ont passé 11 jours.

Vladimir Dzhanibekov et Victor Savinykh. Photo d’archive En tant que commandant de la navette spatiale Soyouz T-13, Janibekov a entrepris son cinquième vol le 6 juin 1985, aux côtés de Viktor Savinykh, dans le cadre du programme de sauvetage de la station Salyut-7. Dans le cadre du vol, le cosmonaute a effectué des travaux sur des activités extravéhiculaires d’une durée de 5 heures. Pendant le vol, toutes les opérations nécessaires ont été effectuées pour sortir de la station Salyut-7 du mode vol non géré. Le 17 septembre, les équipages de la navette spatiale Soyouz T-14 (Vladimir Vasiutin, Georgy Grechko et Alexander Volkov) ont rejoint les travaux à la station. 26 septembre 1985 Dzhanibekov et Grechko sont revenus sur Terre. Le cinquième vol de Vladimir Alexandrovich a duré 112 jours.En 1986, Vladimir Aleksandrovich a quitté le corps des cosmonautes, mais sa carrière dans l’espace ne s’est pas arrêté là. Il a poursuivi ses activités spatiales sur Terre – il a travaillé en tant que député, puis en tant que chef de la 1ère direction (formation des cosmonautes) du PCK, nommé d’après le nom de Yu. A. Gagarin.

Vladimir Dzhanibekov est un professionnel dans son domaine. Ses nombreuses années de travail au profit de l’industrie spatiale ont apporté une contribution inestimable au développement de la cosmonautique habitée sur le marché intérieur. De plus, Vladimir Alexandrovich est un créateur. Il a illustré le livre du cosmonaute Yuri Glazkov «Black Silence». Les œuvres de Dhanibekov sont présentées au Musée de la cosmonautique. La Roscosmos State Corporation félicite Vladimir Alexandrovich pour son 75e anniversaire avec ses voeux sincères de santé, de bonheur et de longévité!

MIL OSI