French News: De nombreuses initiatives – un projet: 6ème réunion des initiatives allemandes en matière de cybersécurité

Source: Office fédéral de la sécurité de l’information du 13.05.2019. Environ 25 représentants d’initiatives allemandes en matière de cybersécurité se sont réunis à Bonn le 13.05.2019 à l’invitation de la BSI pour élaborer des idées concrètes d’activités conjointes au second semestre. L’objectif de l’atelier était de développer des messages concrets et des actions visant à sensibiliser les entreprises aux menaces de cyber-menaces, sur la base des thèmes identifiés lors des réunions précédentes de janvier.Au cours de la réunion, quatre groupes de travail ont été mis en place sous la coordination d’initiatives individuelles Dans les mois à venir, nous élaborerons des offres axées sur les groupes cibles pour chaque sujet de la cybersécurité. Les résultats des travaux seront présentés lors de la journée multiplicatrice “Réseaux de protection des réseaux. Coup d’envoi de l’ECSM 2019 “de l’Alliance pour la cybersécurité le 26.09.2019 à Berlin, présenté au public et dans le cadre du Mois européen de la cybersécurité en octobre 2019, diffusé notamment par les médias sociaux. La BSI invite à promouvoir le dialogue commun Des représentants d’initiatives allemandes en matière de cybersécurité, impliqués dans des institutions et / ou des ménages privés, y assistent régulièrement. L’objectif est d’exploiter les synergies et de sensibiliser à la cybersécurité en Allemagne et à la portée des campagnes de sensibilisation individuelles.

