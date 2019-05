French News: Déclaration de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni sur la situation dans le nord-ouest de la Syrie

Source: Ministère allemand des Affaires étrangèresL’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont profondément préoccupés par l’escalade récente des hostilités dans le nord-ouest de la Syrie. Ces derniers jours, la population civile de la région a été la cible de tirs nourris du régime syrien et de la Russie. Des raids aériens et des bombardements ont lieu quotidiennement, tandis que Hayat Tahrir al-Sham et d’autres groupes désignés par les Nations Unies comme groupes terroristes ont intensifié leurs attaques. Cette escalade militaire doit cesser: au cours des dernières semaines, plus de 120 civils ont été victimes de violences. Les raids aériens sur des zones densément peuplées, les attentats à la bombe aveugles, l’utilisation de bombes barils et les attaques ciblées contre des infrastructures civiles et humanitaires, en particulier contre des écoles et des établissements de santé, constituent des violations flagrantes du droit international humanitaire. Il est particulièrement préoccupant qu’au moins certaines de ces attaques aient eu lieu, bien que les coordonnées aient été transmises pour assurer la sécurité de ces sites. Le fait que des groupes classés par l’Organisation des Nations Unies parmi les groupes terroristes, notamment les groupes islamiques ISIS et Al-Qaïda, soient bien représentés dans le nord-ouest de la Syrie reste une source de vive préoccupation. Mais l’offensive brutale du régime syrien et de ses partisans de millions de civils vivant dans la région ne concerne pas la lutte contre le terrorisme. Il s’agit de favoriser la reconquête impitoyable du régime et le recours à la force ne fait qu’aggraver le grave sort du peuple syrien dans les régions d’Idlib et de Hama. De nombreux civils ont dû quitter leur domicile en raison de l’escalade; Le nombre de personnes déplacées aurait augmenté de 180 000 au cours des deux dernières semaines. Trois millions de civils vivent dans la région, dont un million d’enfants. Nombre d’entre eux ont été expulsés à plusieurs reprises à cause de la brutalité du régime syrien. Toute offensive militaire dans cette région densément peuplée entraînerait une catastrophe humanitaire et sécuritaire. Nous appelons donc toutes les parties à s’abstenir de toute offensive militaire dans la région et à s’acquitter de leur obligation de contenir la violence à Idlib. À Istanbul, les chefs d’État et de gouvernement de Russie, de Turquie, d’Allemagne et de France se sont engagés à respecter un cessez-le-feu permanent à Idlib et ont souligné la nécessité d’appliquer intégralement les mesures prévues dans l’accord russo-turc. C’est d’une importance primordiale pour assurer la protection de la population civile et pour garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave afin de soulager leurs souffrances.L’escalade actuelle menace la perspective d’un accord politique durable. Seule une solution politique négociée et crédible, conforme à la résolution 2254 du Conseil de sécurité, peut mettre fin au conflit en Syrie.

MIL OSI