French News: Déclaration du gouvernement fédéral à l’occasion du 70e anniversaire de l’admission d’Israël aux Nations Unies

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangères Il y a 70 ans, 24 ans avant l’admission de la République fédérale d’Allemagne aux Nations Unies, Israël était reconnu comme membre à part entière des Nations Unies. Le 70e anniversaire est une occasion pour le gouvernement fédéral de réaffirmer que l’Allemagne est également du côté d’Israël aux Nations unies et que sa responsabilité historique à l’égard de l’État juif et démocratique d’Israël et de sa sécurité fait partie de la raison d’être de l’Allemagne. L’Allemagne défendra toujours aux Nations Unies que le droit d’Israël à exister ne soit jamais remis en question, le gouvernement allemand s’inquiète vivement de ce qu’il fait toujours l’objet de critiques déraisonnables au sein des organes de l’ONU L’Allemagne s’est fermement engagée à jouer le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant qu’ami d’Israël, à s’opposer au traitement injuste d’Israël aux Nations Unies et à soutenir les intérêts légitimes d’Israël. Notre engagement envers les intérêts légitimes d’Israël aux Nations Unies repose également sur notre conviction que l’ONU est au centre de l’ordre multilatéral fondé sur des règles, auquel le gouvernement fédéral est fermement attaché. Nous sommes convaincus que seul un ordre fort, fondé sur des règles, est en mesure de garantir la paix et la sécurité sur le long terme, tout comme le conflit non résolu au Moyen-Orient. Les décisions des Nations Unies constituent le cadre juridique international dans lequel les parties devraient parvenir à une solution juste et durable. D’ici là, l’ONU apportera une contribution essentielle à la stabilisation de la situation par le biais de ses institutions et de ses institutions: profondément attaché au peuple juif et à l’État d’Israël, l’Allemagne continuera de jouer son rôle dans le renforcement de la présence d’Israël aux Nations Unies.

