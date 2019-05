French News: Entretien avec des travailleurs de l’usine d’aviation de Kazan, nommés d’après S.P. Gorbunov

Source: Président de la Russie – Kremlin

V.Putin: Bonjour! C’est chaud pour toi. Mais ici la situation est bonne Réplique: Rabochaya.V.Putin: Exactement, ça marche. Et, comme on dit, en marche. La quantité d’équipement que vous libérez augmente. J’espère, avec une qualité garantie, comme toujours chez votre entreprise Réplique: Merci, Vladimir Vladimirovich, pour le fait que notre usine est pleine. Vous voyez, maintenant il y a un programme ambitieux: réparation, modernisation en profondeur des produits Tu-22M3, Tu-160, production du Tu-160M2 et préparation de la production d’un complexe d’aviation d’aviation à long rayon d’action prometteur. Bien sur. Comme il se doit, car nous avons signé un contrat pour dix voitures l’année dernière, au début de l’année dernière. Dix autres seront améliorés, le Tu-160. Et peut-être même augmenter ce nombre. Maintenant, ils ont parlé au ministre de la Défense: étant donné que le Tu-160 est en train de devenir une machine complètement nouvelle, avec des capacités énormes requises par le ministère de la Défense, le ministère de la Défense n’exclut pas une augmentation du contrat pour l’avenir. Donc, vous aurez assez de travail. Combien y en avait-il à l’époque soviétique? Plusieurs dizaines de milliers d’ouvriers: N. Savitsky: 28 000. Vladimir Poutine: Près de 30 ans. J’espère que ces années tragiques, le milieu des années 90 et la plus tragique de 1995, ne se reproduiront jamais dans notre histoire, dans l’histoire de l’entreprise. Incidemment, il serait juste de perpétuer la mémoire d’un directeur et constructeur aéronautique exceptionnel, l’ancien directeur général Kopylov. N. Savitsky: Nous avons déjà pris une décision R. Minnikhanov: Nous lui avons fait un monument, Yu. V. Poutine: Pravilno.I en général, il est nécessaire de le faire plus tard dans le pays. Au cours de ces années difficiles, la république a beaucoup aidé, les produits ont été acheminés de la république vers l’entreprise afin que les travailleurs puissent être répartis, mais je sais maintenant que le salaire augmente lentement. Votre patron dit: 50 à 54 000 personnes, mais ce n’est pas pour tout le monde, mais dans des catégories différentes N. Savitsky: En moyenne V. Poutine: Et les salaires vont tranquillement augmenter. . Molodezh.Replika: Dans les ateliers, les réparations sont en cours, la production redémarre, de nouvelles machines sont installées. Les jeunes arrivent, les jeunes voient l’avenir Vladimir Poutine: Vous savez que c’est particulièrement agréable, les machines sont domestiques. Nous avons maintenant regardé, lu. En outre, le secteur de la machine-outil national est également presque entièrement relancé. Et à présent, les dirigeants de la société m’ont signalé que 54% de notre marché était occupé. Et la qualité est bonne, super. Nous allons donc développer cela aussi. Réplique: Les jeunes arrivent et chacun de nous devient déjà un mentor pour eux. Nous organisons pour eux des concours utilisant les techniques WorldSkils. Notre base assure la formation et la formation de l’équipe nationale de Russie sur les compétences «Maintenance du matériel d’aviation» et «Traitement de la tôle». Avec la République du Tatarstan, nous préparons en août l’ouverture du championnat WorldSkills-2019, qui se tiendra ici à Kazan. Et j’aimerais vous inviter, Vladimir Vladimirovich, à l’ouverture de WorldSkills-2019. V. Poutine: Je ne peux qu’ouvrir. Je ne peux rien faire comme toi. (Rires.) Vous tous les meilleurs. Je te souhaite du succès.

