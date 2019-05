French News: Gazprom Dobycha Noyabrsk a célébré le 74e anniversaire de la victoire

Source: Gazprom en russe

Référence Gazprom Dobycha Noyabrsk LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui développe 7 champs, dont 4 champs de gaz, 2 champs de condensat de gaz et 1 champ de condensat de gaz. et en Yakoutie. La société comprend 3 champs de gaz et 3 administrations de champs de gaz. Gazprom Dobycha Noyabrsk LLC participe au programme State Eastern Gas – la société a été désignée en tant que client pour le travail et en tant qu’organisation opérationnelle pour le champ Chayandinsky dans la République de Sakha (Yakoutie). Gisements Vyngapurovsky, Tarasovsky, Severo-Gubkinsky, Vyuzhnoye, Metelnoye et Ety-Purovsky (YNAO) .Dans l’entreprise intégrée et mise en œuvre Je suis un système de gestion conforme aux exigences de la norme d’entreprise STO Gazprom 9001 et aux normes internationales ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. Le personnel compte plus de 4 000 personnes. Le bureau principal est situé à Noyabrsk.

