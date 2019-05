French News: Introduire immédiatement la couverture de location

Source: La gauche “Tant que le SPD aura statué avec l’Union, il n’y aura pas de frein effectif du loyer. Cela devrait également connaître le ministre de la Justice, M. Barley, qui a découvert le problème lors de la campagne électorale européenne et qui joue maintenant un peu d’opposition. Dans ce cas, une loi qui couvre effectivement tous les loyers et prive la spéculation immobilière fondée sur les prix, étant donné la pénurie de logements, serait plus que tardive. Un resserrement pointu, tel que proposé par Mme Barley, n’est pas suffisant, d’autant plus qu’ils n’affectent pas la majorité des locataires “, explique la dirigeante de DIE LINKE, Sahra Wagenknecht, sur les propositions de Katarina Barley de resserrer le soi-disant frein du loyer. Wagenknecht a ajouté: “Contrairement au syndicat, DIE LINKE est favorable à toute amélioration substantielle de la situation des locataires. Il est grand temps, mais loin d’être suffisant, de pouvoir réclamer au propriétaire trop d’argent périmé. Sans exception, un frein réel du prix de location doit couvrir tous les contrats de location, les sanctions devraient être sanctionnées par des amendes et la taxe de modernisation devrait être supprimée sous cette forme. Il faudrait également un indice des loyers qualifiés, qui prend en compte tous les contrats de location des dix dernières années, ainsi qu’une protection renforcée des locataires contre les licenciements et les expulsions. “

MIL OSI