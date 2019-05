French News: K. Kosachev: les réunions du Conseil des gouverneurs de la Russie et du Japon retrouveront leur caractère habituel

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a résumé le premier jour des travaux du Conseil des gouverneurs de Russie et du Japon à Moscou.

Konstantin Kosachev Konstantin Iosifovich, président de la commission des affaires étrangères du conseil des affaires étrangères au nom de l’organe exécutif de la République el-Mari, a résumé le premier jour des travaux du conseil des gouverneurs de Russie et du Japon, qui s’est réuni à Moscou. Le ministre du Japon à redonner vie au conseil des gouverneurs est très demandé et s’est pleinement justifié », a déclaré Konstantin Kosachev.

Il a noté que les chefs des régions russes et des préfectures japonaises participaient activement à la discussion et que de nombreuses réunions et négociations bilatérales et multilatérales avaient eu lieu.

Il n’ya pas eu uniquement un échange d’expériences dans les régions de la Fédération et des préfectures du Japon, mais des contacts de travail directs ont été établis

Selon le sénateur, il n’ya pas eu simplement un échange d’expérience dans les domaines de la Fédération et des préfectures, mais des contacts de travail directs ont été établis, ce qui permettra au final de discuter de nouveaux projets de coopération interrégionale et russo-japonaise.

«Cela signifie que les résultats de l’activité commune seront ressentis par les résidents des régions russes et des préfectures japonaises. Pour leur bien, nous continuerons à travailler. Nous présumons que les réunions du Conseil des gouverneurs de la Russie et du Japon retrouveront leur régularité », a souligné Konstantin Kosachev. Selon le président de l’Association nationale des gouverneurs du Japon, le gouverneur de la préfecture, Saitam Kiyoshi Ueda, a permis de renforcer la coopération bilatérale. “La réunion d’aujourd’hui du Conseil des gouverneurs a marqué le début d’un travail important et systématique.” Kiyoshi Ueda a noté que tous les orateurs – représentants de la Russie et du Japon – essayaient de présenter les régions aussi étroitement que possible. «Pour cela, nous avons utilisé chaque minute et mené un échange de vues actif, fructueux et intense.» Il a exprimé l’espoir que le résultat serait visible et évident pour les citoyens de la Russie et du Japon.

