French News: Klöckner: “Les villes deviennent comme des arbres”

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture. Nature et vert dans la ville sont synonymes de qualité de vie. Ministre fédéral à l’EXPO horticole en Chine. Ouverture de la fête nationale allemande – Performance sous le slogan: “Semer l’avenir – un design urbain durable et viable”

À l’occasion de la fête nationale allemande, la ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, Julia Klöckner, a visité aujourd’hui le jardin allemand à l’EXPO horticole international près de Pékin. Elle explique: “Avec notre apparition à l’exposition horticole, nous clarifions en tant que ministère, quelle contribution L’Allemagne, avec son jardinage et son aménagement paysager innovants, contribue à la conception durable et viable des villes en croissance, en les transformant en habitats verts de différentes manières. L’industrie est un pionnier international dans ce domaine, le concept de formation en alternance n’ayant donc rien de moins que le succès des exportations. Grâce au financement de la recherche, par exemple, dans le domaine des matières premières renouvelables: bottes en caoutchouc de maïs ou pneus de voiture de pissenlit, la gamme de produits se développe, la haute technologie et la nature travaillent ensemble ici. Mais aussi par le biais de campagnes d’information pour les consommateurs. Entre autres choses, quand il faut planter des plantes sur des balcons ou dans des jardins pour faire des espaces urbains un bon environnement pour l’abeille. Cela nous aide à faire face aux défis écologiques, à une réduction de l’impact sur notre environnement, mais également à répondre aux attentes de la société: jardins sur les toits, conserves municipales ou jardins communautaires, les habitants ramènent activement la nature dans les villes avec une multitude d’initiatives vertes. , Vous pouvez avoir une idée de tout cela ici en Chine. Les façades vertes du pavillon de la foire montrent également comment l’urbanisme moderne associe nature et architecture. Les visiteurs pourront également découvrir les beautés de notre pays ainsi que la culture et l’hospitalité allemandes dans le jardin allemand. “Contexte: L’EXPO 2019 horticole a lieu du 29 avril au 7 octobre 2019 à environ 75 km au nord-ouest du centre-ville de Beijing. dans le district de Yanqing, juste au pied de la Grande Muraille de Chine. Le site de l’EXPO a une superficie de 960 hectares et la surface d’exposition de 500 hectares. Outre 86 pays, environ 100 provinces, régions et municipalités nationales, ainsi que des entreprises et organisations nationales et internationales y participent. Face au nombre croissant de mégapoles dans le monde, l’EXPO horticole s’intéresse à l’horticulture de pointe et aux technologies vertes sous le slogan “Vivre vert, vivez mieux” .Le jardin allemand présente l’avenir sous le slogan “Semer le futur” “Comment des villes en croissance peuvent être rendues durables et viables grâce à des jardins et à des aménagements paysagers innovants. Les journées de la Nationale organisées à l’occasion d’une expo offrent aux pays participants respectifs la possibilité de se présenter avec une attention particulière. Des représentants des fondations politiques, de l’économie, des associations et de la Chambre de commerce à l’étranger ont pris part à la fête nationale allemande: depuis l’ouverture de l’EXPO le 29 avril, le German Garden est l’un des pays les plus populaires avec une moyenne de 8 000 visiteurs par jour. Sur environ 2 000 mètres carrés, les visiteurs sont invités à visiter les zones naturelles allemandes. L’exposition dans le pavillon allemand informe sur les technologies innovantes et les processus d’avenir de l’horticulture allemande. Les résultats actuels de la recherche, les nouveaux procédés de production et les projets de renaturation couronnés sont présentés. Vous trouverez bientôt des photos imprimables sur: www.bmel.de/pressebilder

Cette page

MIL OSI