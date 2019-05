French News: La biobanque de la Charité est un nouveau partenaire de l’alliance allemande des biobanques

Source: Charite – Universitatsmedizin Berlin Des biobanques telles que le ZeBanC stockent des cellules, des tissus et d’autres biomatériaux dans la phase gazeuse d’azote liquide à -165 ° C afin de les conserver pour les recherches futures. Photo: Pieruschek / Biobank German Node Certaines biosondes sont stockées dans des congélateurs à une température de -80 ° C. Photo: Pieruschek / German Biobank Node (Banque de biobanque allemande) La Banque de biomatériaux centrale de la Charité (ZeBanC) est un nouveau partenaire de la German Biobank Alliance (GBA), l’association allemande des biobanques universitaires. L’objectif de cette alliance est de fournir des collections multi-sites d’échantillons de biomatériaux pour la recherche médicale, accélérant ainsi le développement de nouvelles thérapies. Le ZeBanC est un centre commun de la Charité – Universitätsmedizin Berlin et de l’Institut de la santé de Berlin (BIH) .La médecine moderne est de plus en plus précise: les maladies sont de plus en plus diagnostiquées sur la base de différences moléculaires subtiles afin de trouver le traitement approprié pour chaque patient appliquer le bon moment. Les connaissances nécessaires pour une telle médecine de précision ne peuvent être élaborées que par l’analyse complète du biomatériau de personnes saines ou malades. À cette fin, les biobanques collectent, traitent et stockent le sang, les tissus et d’autres matériaux corporels et les rendent accessibles à la recherche. Les biobanques modernes correspondent de plus en plus à des aliments congelés contrôlés par robot. Les échantillons stockés sur place sont de plus en plus liés à des informations médicales étendues. Afin d’établir des normes de qualité uniformes pour les biobanques universitaires en Allemagne et de les mettre en réseau via une structure informatique commune, la GBA a été fondée en 2017. Maintenant, elle a inclus la ZeBanC et trois autres biobanques dans le réseau. “Grâce à la connexion à l’infrastructure informatique commune, les scientifiques allemands et européens seront désormais en mesure de rechercher des propriétés spécifiques dans les échantillons stockés dans le ZeBanC et de les solliciter pour leurs recherches – bien sûr, dans le respect d’une réglementation stricte en matière de protection des données”, explique le professeur Dr. med. Michael Hummel, responsable de ZeBanC et également coordinateur de la GBA. “De cette manière, ZeBanC contribuera encore plus au développement de procédures de diagnostic modernes et de thérapies ciblées.” Toutes les biobanques du réseau bénéficient également de l’échange d’expériences avec les autres partenaires. Prof Hummel: “Des mesures telles que des tests de qualité complets et des programmes de formation continue améliorent le traitement des échantillons chez tous les partenaires Allianz et facilitent leur normalisation. Nous voulons donc rendre les résultats de la recherche encore plus fiables. “ZeBanCDie ZeBanC est une institution commune de la Charité et de la BIH. Depuis 2016, il a fourni de l’espace pour plusieurs millions de bioprobes dans un bâtiment nouvellement construit sur le campus de Virchow-Klinikum, qui peut être stocké à différentes températures et traité conformément aux normes les plus récentes. ZeBanC est impliqué dans un grand nombre d’études. Cela inclut le projet de recherche à grande échelle Translational Biomarker Pipeline (TransBioLine), financé au titre de l’Initiative européenne en matière de médicaments innovants (IMI) pour une durée de cinq ans et doté d’un budget total de 28 millions d’euros. Sur ce montant, environ 800 000 euros iront au ZeBanC. Le programme de recherche vise à établir de nouveaux biomarqueurs spécifiques à un organe pour le développement de médicaments. Soutenues par le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) et dirigées par le nœud allemand Biobank Node (GBN), les biobanques de onze hôpitaux universitaires allemands et de deux centres informatiques de l’Alliance allemande des biobanques ont uni leurs forces en 2017. Déjà au cours de la première année, plus de 982 projets de sciences médicales avaient été financés avec des échantillons. Outre la ZeBanC, la Westdeutsche Biobank Essen (WBE) de la faculté de médecine de l’hôpital universitaire de Essen, la Comprehensive Biobank Marburg (CBBMR) et la Central Biobank Regensburg ont été ajoutées à la liste des nouveaux membres. Le réseau est coordonné par le GBN, basé à la Charité, qui représente les intérêts de l’Alliance au sein du réseau paneuropéen de biobanques BBMRI-ERIC.Downloads.

