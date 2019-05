French News: “La mobilité doit être juste”

Source: DGB – Bundesvorstand13.05.2019Conditions de travail “La mobilité doit être équitable” DGB salue le document sur les points clés de la directive sur le détachement des travailleurs. Égalité de rémunération pour un travail égal au même endroit: le ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil, a présenté un document sur les principaux problèmes liés à la mise en œuvre de la directive de l’UE sur le détachement de travailleurs. “Après des décennies d’immobilisme, quelque chose bouge enfin”, a déclaré Annelie Buntenbach, PDG de DGB. Maintenant, le fait est que les améliorations atteignent vraiment les employés.

DGB / Simone M. Neumann

Plus de deux millions de délégués travaillent temporairement au-delà de leurs frontières dans d’autres pays de l’Union européenne et ont souvent été moins bien lotis que les locaux. Avec la nouvelle directive sur le détachement de travailleurs, le même principe s’applique: un salaire égal pour un travail égal au même endroit. Le ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil, a présenté un document présentant les points clés de la transposition de la directive européenne dans son droit national. “Après des décennies d’immobilisme, il nous reste enfin quelque chose à faire! La mobilité doit être juste. Pour cette raison, la situation des employés détachés doit réellement s’améliorer concrètement et efficacement », commente Annelie Buntenbach, membre du conseil d’administration de DGB. “Toutefois, les améliorations en matière de rémunération obtenues grâce à la révision de la directive sur le détachement de travailleurs, ainsi que les frais de logement, de restauration et de déplacement liés à l’envoi, doivent également concerner les travailleurs détachés. Le document de base sur les questions clés est un premier pas en avant. Il faut également veiller à utiliser à l’avenir des possibilités étendues d’application de conventions collectives universellement convenues. Par conséquent, à l’avenir, davantage de conventions collectives AVE et des conventions collectives généralement efficaces devront s’appliquer dans le secteur du détachement. “

suggérer

Vers le haut

MIL OSI